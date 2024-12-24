Suriye'de anlaşmaya varıldı: Tek çatı altında birleşiyorlar
Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, muhalif silahlı grupların Savunma Bakanlığı altında birleşmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
Suriye’deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşiyor.
Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, muhalif silahlı grupların Savunma Bakanlığı altında birleşmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
AA'ya bilgi veren Suriye’deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.
Mevcut görev dağılımı şöyle:
- Yönetimin lideri Ahmed Şara,
- Başbakan Muhammed el-Beşir,
- Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani,
- İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman,
- Adalet Bakanı Şadi el-Veysi,
- Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer,
- Sağlık Bakanı Mahir Şara,
- Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed,
- Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri,
- Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim,
- Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin,
- Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız,
- Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz,
- Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs.
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