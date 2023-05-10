Suriye'de patlama
Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'da patlama gerçekleştiğini ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.
Suriye'nin başkenti Şam'da, polis karakolunda polis aracı patladı. Patlama sonucunda beş kişi yaralandı.
Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barzeh polis karakolunun arazisinde bir polis aracı patladı. Bir polis ve dört personel yaralandı. Olayın koşullarını keşfetmek için soruşturmalar devam ediyor" denildi.
AFP'de yer alan habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, patlamaya ilişkin "hesaplaşmanın bir parçası olabilir" dedi.
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