Suriye'den uluslararası topluma çağrı: Ekonomik yaptırımları kaldırın
Suriye, uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkesinin, uluslararası desteği ve ABD'nin ekonomik yaptırımlarının kaldırılmasını hak ettiğini söyledi.
Faysal Mikdad, Suriye'nin küresel teröre karşı mücadele verdiğini ve insan ve ekonomik kaynakları açısından "daha önce eşi benzeri görülmemiş bedeller" ödediğini belirtti.
Mikdad, Suriye halkının, sürdürülebilir kalkınma ve erken toparlanma haklarının korunmasında uluslararası toplumun desteğini hak ettiğini ifade etti.
Mikdad, Suriye halkının ABD ve Batılı müttefikleri tarafından uygulanan bir ekonomik kuşatmaya maruz kaldığını vurguladı.
Mikdad ayrıca, uluslararası topluma, baskı yapmaya yönelik ekonomik yaptırımlara son verilmesi ve yasadışı yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılması konusunda yardımcı olma çağrısı yaptı.
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