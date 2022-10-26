Suudi Arabistan, ABD'ye rest çekti: Biz Suudiler görgü kurallarına sahibiz

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:38

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman, katıldığı "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferasında konuştu.

Abdülaziz bin Salman, Suudi Arabistan'ın ABD ile ilişkilerinde daha akıllıca davranmaya karar verdiğini söyledi.

Salman, "Suudi Arabistan, bu konuda daha olgun davranmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Salman, ABD'nin üretimi arttırma taleplerine rağmen Riyad'ın diğer OPEC+ petrol üreticileriyle yaptığı anlaşma çerçevesinde petrol üretimini kısma kararının ardından Washington ile Riyad arasında bozulan ilişkileri yorumladı.

Salman, "Biz Suudiler olarak yüz yüze konuşmak ve kimseye sırtımızı dönmemek gibi bir görgü kuralına sahibiz. Bizim inancımız Suudi Arabistan'ın petrol tedariki açısından en güvenli ve en güvenilir ülke olduğudur. Suudi Arabistan, güvenilir bir petrol tedarikçisi olacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayı başında Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ üyesi ülkeler, Kasım ayından itibaren petrol üretimini günde iki milyon varil azaltma kararı aldı.

Bu karar, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini arttırması yönünde baskı yapan ABD tarafından eleştirildi.