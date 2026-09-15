Suudi Arabistan'da saldırı alarmı: Mekke dahil 3 vilayet için uyarı yapıldı

Suudi Arabistan’da son günlerde artan Husi saldırılarının ardından ülkenin batısındaki Mekke, Cidde ve Taif için acil durum uyarıları verildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, salı günü söz konusu bölgelerde “potansiyel tehlike” bulunduğuna ilişkin bildirim yayımladı. Uyarıların kısa süre sonra kaldırıldığı açıklandı.

Mekke için yayımlanan uyarının, bölgede devam eden çatışmaların başlamasından bu yana kutsal kentte verilen ilk saldırı alarmı olduğu belirtildi.

Yetkililer, yurttaşlardan sakin kalmalarını, resmi açıklamaları takip etmelerini ve gerekli görülmesi halinde güvenli bölgelere geçmelerini istedi.

UYARILAR KISA SÜRE SONRA KALDIRILDI

Suudi Sivil Savunma Kurumu daha sonra tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Cidde ve Taif’in de aralarında bulunduğu bazı kentlerde verilen acil durum uyarılarının kaldırıldığı bildirildi.

Uyarılar, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.

Bir gün önce Suudi Arabistan’ın güneyindeki kentlere yönelik füze ve İHA saldırılarında 13 sivil yaralanmış, bazı ev ve araçlarda hasar meydana gelmişti.

HUSİ SALDIRILARI YOĞUNLAŞIYOR

Husiler son dönemde yalnızca kentleri değil, Suudi Arabistan’ın askeri ve enerji altyapısını da hedef alan saldırılar düzenliyor.

Reuters’ın aktardığına göre saldırılar, ülkenin petrol altyapısı ve Kızıldeniz üzerinden yapılan enerji sevkiyatı açısından da riskleri artırmış durumda.

Suudi Arabistan yönetimi ise artan saldırılar nedeniyle savunma ve erken uyarı önlemlerini güçlendirdiğini belirtiyor.