Suudi Arabistan'da Sri Lankalı göçmen işçiye ölüm cezası…

Sri Lankalı göçmen işçi Sivarasa Anojan, Suudi Arabistan'da sosyal medyada yaptığı ve Hz. Muhammed'e hakaret içerdiği belirtilen bir yorum nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'ın El-Ahsa Ceza Mahkemesi, Anojan hakkında daha önce 5 yıl hapis ve 3 milyon Suudi riyali para cezası vermişti. Karara yapılan başvurunun ardından Suudi savcılığının daha ağır bir ceza talep ettiği ve davanın şeriat hukuku kapsamında değerlendirilmesini istediği bildirildi.

17 Eylül'de görülen temyiz duruşmasında cezanın ölüm cezasına yükseltildiği aktarıldı. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı da davayı doğrulayarak Anojan'ın hukuki ve diplomatik yollarla desteklendiğini açıkladı.

FACEBOOK YORUMU NEDENİYLE TUTUKLANDI

BBC'nin aktardığı bilgilere göre olay, Sri Lanka'da farklı dini gruplar arasında yaşanan bir sosyal medya tartışmasının ardından başladı. Anojan'ın Facebook'ta yaptığı yorumun Suudi Arabistan'daki işverenine ulaştırılması üzerine hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Anojan'ın söz konusu paylaşımı daha sonra sildiği ve özür dilediği de aktarıldı. Ancak Suudi Arabistan'daki yargı süreci devam etti.

Sri Lanka hükümeti, ölüm cezasının kaldırılması için hem hukuki hem de diplomatik girişimlerde bulunuyor.