Suudi Arabistan-Husi gerilimi tırmandı: Mekke yakınlarında İHA düşürüldü

Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, Yemen’deki Husilere ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracını Mekke’nin güneyinde imha ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Turki el-Maliki, İHA’nın salı akşamı Mekke üzerindeki yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıkladı.

El-Maliki, söz konusu girişimin Temmuz 2017’deki balistik füze olayının ardından Husilerin Mekke’yi hedef almaya yönelik ikinci girişimi olduğunu öne sürdü.

İslam’ın en kutsal kentlerinden biri olan ve her yıl hac ibadeti için milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği Mekke’nin güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu söyleyen el-Maliki, gerekli caydırıcı önlemlerin alınacağını belirtti.

HUSİLER İDDİAYI REDDETTİ

Husiler ise Mekke’nin hedef alındığı yönündeki açıklamaları reddetti.

Husi yetkililer, Suudi Arabistan’ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunurken siyasi büro üyesi Muhammed el-Farah, Mekke’nin hedef alındığı yönündeki suçlamayı “açık bir yalan” olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan, saldırı ihtimali nedeniyle salı günü Mekke dahil bazı kentlerde güvenlik uyarıları yayımlamıştı.

SON BİR HAFTADA SALDIRILAR ARTTI

Husiler son günlerde Suudi Arabistan’a yönelik bir dizi saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Grup, pazartesi günü bir hava üssüne yönelik saldırının Yemen’e düzenlenen hava saldırılarına karşılık olduğunu savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise saldırıda 13 sivilin yaralandığını bildirdi.

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle Husilerin Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki bazı bölgelerde ilerleme kaydetmesi, Babülmendep Boğazı çevresindeki güvenlik kaygılarını da artırdı.

PETROL SEVKİYATI DA RİSK ALTINDA

Bölgedeki gerilim enerji piyasaları açısından da yakından izleniyor.

ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin ciddi biçimde azalmasının ardından Suudi Arabistan petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz güzergâhına yönlendirdi.

Husilerin Babülmendep çevresindeki ilerleyişi ise bu alternatif hattı da baskı altına aldı.

Suudi Arabistan ayrıca geçen hafta ülkenin doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz’e bağlayan yaklaşık 1200 kilometrelik Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’na yönelik saldırıdan Irak merkezli İran yanlısı bir grubu sorumlu tuttu.

Saldırının ardından boru hattında sevkiyat dururken piyasa kaynakları uzun süreli bir kesintinin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4’ünü etkileyebileceğini belirtiyor.

Suudi Arabistan hattın ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin resmi bir tarih açıklamadı.

SUUDİ ARABİSTAN ABD’DEN DESTEK İSTEDİ

Suudi Arabistan, 2015’ten bu yana Yemen’de Husilere karşı savaşan koalisyona liderlik ediyor.

Son yıllarda ateşkesle büyük ölçüde sakinleşen çatışmalar, Husilerin bu ay Yemen hükümetiyle bağlantılı güçlere karşı yeniden ilerlemesiyle şiddetlendi.

Reuters’a göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek askeri destek talebinde bulundu.

Washington’ın desteğinin şu ana kadar istihbarat yardımıyla sınırlı kaldığı bildirildi.