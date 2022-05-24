Suudi Arabistan: İran'la ilerlemeler kaydettik ancak bu yeterli değil

24 Mayıs 2022 Salı, 09:18

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin düzelmesi amacıyla İran'la gerçekleştirilen görüşmelerde birtakım ilerlemeler kaydettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Faysal bin Ferhan, "Gelecekte iş birliği yapmak için İran'ın güven vermesi gerekiyor" dedi.

Ferhan, Suudi Arabistan'ın Tahran'la ikili ilişkilerin düzelmesi için gerçekleştirdiği görüşmelerde birtakım ilerlemelerin kaydedildiğini ancak bunların yeterli olmadığını ifade ederek, ayrıca Lübnan'da devletin etkinliğini geri kazanması için siyasilere reformları hayata geçirme çağrısında bulundu.

'FİLİSTİN İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAMALI'

Faysal bin Ferhan, Filistin meselesine de değinerek, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine dikkati çekti.

Ferhan, enerji tedarikine ilişkin ise Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkeleri olarak enerji güvenliğine önem verdiklerini belirtti.

Ferhan ayrıca, uluslararası enerji tedarikinde herhangi bir kısıtlama olmadığına işaret ederek küresel enerji krizini çözmek için daha geniş bir yakınlaşma olanaklarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.