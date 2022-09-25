Suudi Arabistan'dan Filistin çağrısı: Adil ve kapsamlı çözüm bulunması hızlandırılmalı

25 Eylül 2022 Pazar, 09:17

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin konuşma yaptı.

Faysal bin Ferhan, konuşmasında, "Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için uluslararası yasal kararlara ve Arap barış girişimine uygun başkenti Doğu Kudüs 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şeklinde Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının hızlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, ülkesinin, iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı girişimleri kınadığını dile getirerek, söz konusu icraatların derhal ve tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, BM Güvenlik Konseyi'nde daha adil ve uluslararası toplumdaki reel değişimlere daha uygun olacak şekilde reform çağrılarını tekrar ettiklerini belirterek, tüm ülkelere kalkınma ve barış imkanlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bin Ferhan ayrıca, Suudi Arabistan'ın oldukça önemli insan hakları dosyasıyla ilgilendiğini, bunların korunması ve güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

'ARAP KİMLİĞİ KORUNMALI'

Faysal Bin Ferhan, Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve Arap kimliğinin korunmasının zorunlu olduğunu, siyasi bir çözüm bulmak üzere çaba gösteren BM temsilcisine destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bin Ferhan, tüm ihtiyaç sahibi Suriyelilere insani yardımların engel olunmaksızın ulaştırılmasının önemini vurgulayarak, yeni çatışmaların çıkmaması ve ateşkes anlaşmalarının korunması gerektiğini dile getirdi.

Bin Ferhan, İran'a komşularıyla güven inşasına ilişkin icraatlarını güçlendirmesi çağrısında bulunarak, Tahran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürmesi ve nükleer konusunda üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.

Bakan Bin Ferhan, uluslararası toplumdan "terörü himaye eden ideolojiler ihraç eden ülkelere karşı durmalarını" talep etti.

Bin Ferhan ayrıca, ülkesinin Yemen'de ateşkesin uzatılmasını desteklediğini ve 2015'ten bu yana abluka altındaki Taiz kenti yolunun açılmasının zorunlu olduğunu ve Yemen Başkanlık Konseyi'ne görevini yerine getirme imkanı sağlanması gerektiğini vurguladı.