Suudi Arabistan'dan Sputnik V aşısı kararı

05 Aralık 2021 Pazar, 16:08

RDIF'in açıklamasına göre Suudi Arabistan, Sputnik V aşılı kişileri ülkeye kabul etme kararı alan 102. ülke oldu.

Karar uyarınca 1 Ocak 2022'den itibaren Suudi Arabistan'a gidecek olan Sputnik V aşılı kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra 48 saat karantinada kalmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekecek.

Sputnik'in haberine göre RDIF, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile RDIF arasındaki kapsamlı işbirliği ve istişarelerin ardından Suudi Yatırım Bakanlığı'nın desteğiyle alınan kararın dünya genelindeki Sputnik V aşılı Müslümanların hac ve umre vazifeleri için Mekke ve Medine'ye gitmesine imkan sunacağını vurguladı.

RDIF, "Suudi Arabistan'daki düzenleyici kurumların aldığı bu olumlu karar, turist akışlarının artırılması ve Moskova ile Riyad arasındaki iş ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir rol oynayacak" diye ekledi.