Sylvester Stallone'dan Trump açıklaması: Hollywood elçiliği teklifini neden reddettiğini anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hollywood'un eski ihtişamını ülkeye geri kazandırmak amacıyla "özel büyükelçiler" atayacağını duyurmasının yankıları sürüyor. Trump'ın Mel Gibson ve Jon Voight ile birlikte elçi olarak ilan ettiği dünyaca ünlü 'Rocky' ve 'Rambo' serilerinin yıldızı Sylvester Stallone, sürece ilişkin sessizliğini bozdu.

The Sunday Times’a röportaj veren 80 yaşındaki usta aktör, Trump'ın söz konusu kararını öğrendiği anı ve sonrasında yaşananları detaylarıyla paylaştı.

"ATANDIĞIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Görevlendirmeden önceden haberinin olmadığını ve haberi televizyondan izlerken aldığını dile getiren Stallone, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bir gece televizyon izliyordum ve 'Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight birlikte olacaklar...' dediler. Ben de 'Ne? Affedersiniz, gerçekten mi?' dedim. Çünkü en başından sormuş olsalardı, kendilerine bunun mümkün olmadığını söylerdim."





"GİDİP STÜDYOLARA İŞLERİN NASIL YAPILACAĞINI SÖYLEYEMEZSİNİZ"

Hollywood'un yapısı gereği bu tür bir elçilik makamının işlevsel olamayacağını savunan Stallone, teklifi reddetme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Hollywood, kendi içinde küçük krallıkları olan feodal devletler gibi. Gidip altı büyük stüdyoya işlerin nasıl yapılacağını söyleyemezsiniz. Mel Gibson ve Jon Voight gibi bizler de kendi işimizi kendimiz yapan insanlarız; bu sistem işlemez. Başkan Trump'a gerekçelerimi anlatıp teşekkür ettim ve 'hoşça kalın' dedim. Hollywood gelişmeye devam edecek, bu kurumsal bir konu ve oradaki yöneticiler benim onlara finans anlatmamı istemezler."

MEL GİBSON GÖREVİ KABUL ETMİŞTİ

Trump, Ocak 2025'te yaptığı paylaşımda; Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone’u "Hollywood’un Altın Çağı’nı yeniden başlatmak" ve kaybolan sektörel gücü geri getirmek amacıyla özel elçiler olarak atadığını duyurmuştu.





Gelişmeler karşısında kendisi gibi hazırlıksız yakalanan aktör Mel Gibson ise Stallone'un aksine, "Tweet'i hepinizle aynı anda aldım ve ben de şaşırdım. Yine de bir vatandaş olarak görevim elimden gelen yardımı sunmaktır" diyerek görevi kabul ettiğini açıklamıştı.

SİYASİ YÖNÜ VE TRUMP İLE İLİŞKİSİ

Her ne kadar elçilik görevini kabul etmese de Sylvester Stallone'un Donald Trump ile yakın ilişkisi bulunuyor. Ünlü aktör, Kasım 2024 seçim zaferinin ardından Mar-A-Lago'da düzenlenen galada Trump'ı "ikinci bir George Washington" olarak nitelendirmiş ve övgü dolu sözler sarf etmişti.

Öte yandan kariyeri boyunca bağımsız bir siyasi duruş sergileyen Stallone'un, geçmiş yıllarda hem Cumhuriyetçi Parti hem de eski Başkan Joe Biden dahil olmak üzere Demokrat Parti adaylarına finansal bağışlarda bulunduğu biliniyor.