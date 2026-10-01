T24'e erişim engeli dış basında: 'Türkiye'de sansür giderek artıyor'

T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı, uluslararası haber ajansları ve gazetelerde geniş yer buldu.

Dış basında kararın gerekçesine, son dönemde sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine ve Türkiye'deki basın özgürlüğüne ilişkin tartışmalara dikkat çekildi.

REUTERS: “POPÜLER HABER PORTALINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ”

Reuters, gelişmeyi “Türk mahkemesi, ‘LGBTQ artı propagandası’ gerekçesiyle popüler haber portalına erişim engeli getirdi” başlığıyla duyurdu.

Haberde, hükümetin çocukları ve aile değerlerini korumayı amaçladığını belirttiği “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında ay başında çok sayıda kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Reuters, Bakanlık açıklamasına dayanarak İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin, T24'ün geçen yıl içerisinde “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu değerlendirilen 118 içerik yayımladığının tespit edilmesinin ardından internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdiğini aktardı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Türk yetkililer, soruşturma kapsamında daha önce de LGBTQ artı derneklerine, aktivistlere ve bağımsız medya kuruluşlarına ait web siteleri ve sosyal medya hesaplarına, Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesinin X hesabı da dahil olmak üzere erişim engeli getirmişti. Söz konusu baskı politikası, hak örgütleri ve Avrupalı yetkililerin tepkisini çekti. Avrupa Birliği, tutuklamalar ve web siteleri ile sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleri konusundaki endişelerini dile getirerek Ankara'ya ifade ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu.”

DPA: “ÖNDE GELEN BAĞIMSIZ HABER SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ”

Alman Haber Ajansı DPA ise haberi “Türkiye, önde gelen bağımsız haber sitesi T24'e ve X hesabına erişimi engelledi” başlığıyla yayımladı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye'nin en büyük bağımsız haber sitelerinden birine erişim engellendi. İnternet sansürünü izleme girişimi EngelliWeb, hem haber portalı T24'ün web sitesinin hem de yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip edilen X hesabının kapatıldığını duyurdu.”

DPA, 2009 yılında kurulan T24'ü “hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen Türkiye'nin en büyük çevrimiçi medya kuruluşlarından biri” olarak tanımladı.

DPA SON DÖNEMDEKİ ERİŞİM ENGELLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

DPA'nın haberinde son haftalarda Türkiye'de çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği de hatırlatıldı.

“İlk engelleme dalgası, LGBT artı derneklerine baskınların düzenlendiği ve aktivistlerin müstehcenlik gibi suçlamalarla gözaltına alındığı ‘Ailem Güvende’ operasyonu sürecinde gerçekleşti. Türkiye'deki yeni bir borsa skandalı hakkında yorum yapan gazetecilerin ve finans uzmanlarının hesapları da engellendi. EngelliWeb verilerine göre, yalnızca çarşamba günü en az 147 X hesabı erişime kapatıldı.”

Haberde ayrıca Türkiye'nin Sınır Tanımayan Gazeteciler'in bu yılki Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163'üncü sırada bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

AFP: “T24 ‘LGBTQ PROPAGANDASI’ NEDENİYLE KAPATILDI”

AFP ise gelişmeyi “Türkiye, haber sitesinin ‘LGBTQ propagandası’ nedeniyle kapatıldığını açıkladı” başlığıyla aktardı.

Haberde, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına atıfla T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına “LGBT propagandası” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği belirtildi.

AFP, kararın LGBTQ topluluğuna yönelik operasyonlardan birkaç hafta sonra geldiğini aktarırken, erişim engelinin gazetecilik örgütleri ve ana muhalefet partisi YENİ Parti tarafından tepkiyle karşılandığını kaydetti.

FRANKFURTER ALLGEMEINE: “TÜRKİYE'DE SANSÜR GİDEREK ARTIYOR”

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi ise haberi “Türkiye'de haber sitesi T24, ‘LGBT propagandası’ gerekçesiyle erişime engellendi” başlığıyla okurlarına duyurdu.

Gazete, karar için şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de sansür giderek artıyor. Şimdi de en büyük Türk haber sitelerinden birine erişim engellendi.”