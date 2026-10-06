Taçi kararı sonrası Kosova sokakları karıştı: Parlamento kuşatıldı, polis müdahale etti

Kosova’da protestocular, Lahey’deki Kosova Savaş Suçları Mahkemesi’nin yetkilerini sınırlandıracak yasal düzenlemenin kabul edilmesi talebiyle parlamento ve hükümet binaları önünde gösteri düzenledi. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi yaralandı.

Protestolar, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile üç sanığın savaş suçlarından toplam 81 yıl hapis cezasına çarptırılmasından haftalar sonra gerçekleşti.

Priştine’nin merkezindeki parlamento ve hükümet binaları önünde toplanan göstericiler, polis barikatlarına taş ve havai fişek attı.

Polis ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Kosova polisinin açıklamasına göre olaylarda 6’sı polis olmak üzere en az 17 kişi yaralandı. Üç gösterici gözaltına alındı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLK OYLAMADAN GEÇTİ

Kosova Parlamentosu, günün erken saatlerinde Lahey’deki Kosova Uzman Daireleri’nin kurulmasını sağlayan yasada değişiklik öngören düzenlemeyi ilk okumada kabul etti.

Göstericiler daha sonra parlamento binasının çıkışlarını kapatarak milletvekillerinin ayrılmasını engelledi ve değişikliklerin yasalaşması için gerekli ikinci oylamanın da aynı gün yapılmasını talep etti.

Teklif edilen değişiklikler, Uzman Daireler tarafından verilecek hapis cezalarının 15 yılla sınırlandırılmasını öngörüyor.

Düzenlemede ayrıca sanıklara Kosova Yüksek Mahkemesi’ne başvurma hakkı tanınması, cezaların Kosova’da infaz edilebilmesi ve Kosova Cumhurbaşkanı’na hükümlüler için af yetkisi verilmesi yer alıyor.

KURTI’DEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise düzenlemelere mesafeli yaklaştı.

Kurti, parlamentoda yaptığı konuşmada değişiklik girişimlerinin aceleye getirildiğini ve yeterince değerlendirilmediğini belirtti.

Kurti’nin partisi ilk oylamada düzenlemeye destek verirken, Thaçi’nin eski partisi Kosova Demokratik Partisi’nin (PDK) sunduğu değişiklikler için aynı gün yapılması istenen ikinci oylamaya destek vermedi.

Kosova Uzman Daireleri, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında ve sonrasında Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) üyelerinin işlediği öne sürülen suçları yargılamak amacıyla 2015’te uluslararası baskı sonucu kuruldu.

Lahey merkezli mahkeme, geçen ay 58 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’yi cinayet, işkence ve yasa dışı alıkoyma dahil savaş suçlarından suçlu buldu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Taçi ve diğer üç sanık karara itiraz etti.