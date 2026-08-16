Tadilat yapılan duvardan servet döküldü: Yaklaşık 485 milyon TL değerinde

Belçika'da bir binanın bodrumunda yürütülen tadilat çalışmaları sırasında, duvarın içine gizlenmiş yaklaşık 7,5 milyon sterlin (yaklaşık 485 milyon TL) değerinde altın bulundu. Yetkililer şimdi milyonluk servetin kime ait olduğunu ve geçmişte işlenen suçlarla bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırıyor. Olay, Brüksel yakınlarındaki Sint-Gillis-Dendermonde kasabasında eski bir bira imalathanesinde meydana geldi.

TESADÜFEN BULUNDU 11 Ağustos'ta binada çalışan 18 yaşındaki Kobe, bir meslektaşıyla birlikte kanalizasyon boruları üzerinde çalışma yapıyordu. Saat 08.15 sıralarında bir duvarı kırmaya başlayan ikili, içeride bazı madeni paralar fark etti. Kobe başlangıçta bunların sıradan euro madeni paraları olduğunu düşündü. Ancak çalışmalar ilerledikçe duvarın içinden altın parçaları ve külçeler çıkmaya başladı. İşçiler durumu çalıştıkları kuruluşa ve polise bildirdi. Bulunan altınların daha sonra Belçika makamları tarafından yüksek güvenlikli bir kasaya taşındığı belirtildi.

SAHİBİ BİLİNMİYOR Yetkililerin önündeki en büyük soru ise altınların kime ait olduğu. Külçelerin bazılarında 1957 ve 1961 tarihlerini gösteren damgaların bulunduğu bildirildi. Bu nedenle hazinenin çok eski dönemlere ait olmadığı değerlendiriliyor. Tadilat şirketinden Geert Hillaert, altınların gerçek sahibinin belirlenmesinin yıllar sürebileceğini söyledi. Hillaert, öncelikle altınların geçmişte işlenen herhangi bir suçla bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılacağını, ardından da hak sahiplerinin tespit edilip edilemeyeceğine bakılacağını belirtti.

BÜYÜK SOYGUNLAR MERCEK ALTINDA Buluntu, Belçika tarihinde gerçekleştirilen ve ganimetlerinin bir bölümü hiçbir zaman bulunamayan büyük soygunları da yeniden gündeme getirdi. Bunların en dikkat çekicisi, 2003 Antwerp Elmas Soygunu. Beş kişilik bir ekip, Antwerp'teki yüksek güvenlikli bir kasadan yaklaşık 100 milyon sterlin değerinde elmas, altın ve diğer değerli eşyaları çalmıştı. Çalınan değerli eşyaların büyük bölümü hiçbir zaman bulunamadı.