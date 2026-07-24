Tahran’dan Londra’ya sert uyarı: İngiliz üsleri hedef olabilir

ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede gerilim yükseliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel yeni saldırılarında İngiltere’ye ait askeri üsleri kullanması halinde bu üslerin "meşru askeri hedef" olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Tahran’ın açıklamasına İngiltere’den cevap ise gecikmedi. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, İngiltere’yi yurt içinden veya yurt dışından gelebilecek her türlü tehdide karşı korumaya hazırdır. İngiltere, kendini savunmak için 7 gün 24 saat hazır durumdadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ülke savunmasının Kraliyet Donanması, İngiliz Kara Kuvvetleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin gelişmiş kabiliyetlere sahip unsurlarından oluşan çok katmanlı hava ve füze savunma sistemiyle sağlandığı belirtilerek, bu faaliyetlerin NATO müttefikleriyle yakın iş birliği içinde yürütüldüğü kaydedildi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a daha önce görülmemiş şekilde ağır saldırılar düzenlemeyi düşündüğünü belirttiği bir dönemde geldi.