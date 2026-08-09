Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tahran’dan Washington’a müzakere şartı: İhlaller giderilmeden görüşme yok

Tahran’dan Washington’a müzakere şartı: İhlaller giderilmeden görüşme yok

9.08.2026 13:03:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Tahran’dan Washington’a müzakere şartı: İhlaller giderilmeden görüşme yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile doğrudan müzakere yürütülmediğini ve tarafların yalnızca arabulucular üzerinden mesajlaştığını açıkladı. Erakçi, Washington’ın mutabakat ihlallerini telafi etmeden görüşmelerin yeniden başlayamayacağını söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasında doğrudan bir müzakere yürütülmediğini, tarafların yalnızca arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

İran’ın Mehr Haber Ajansı’na konuşan Erakçi, arabulucuların görüşmelerin yeniden başlaması için zemin oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Erakçi, ABD’nin iki ülke arasındaki mutabakat zaptını ihlal ettiğini savunarak, Washington bu ihlalleri gidermeden müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını söyledi.

“Müzakereler için zemin oluşturulmasına yönelik çabalar sürüyor” diyen Erakçi, ABD’nin tutumunu düzeltmesinin görüşmelerin yeniden başlaması için ön koşul olduğunu yineledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güzergahlarının değiştirilmesine de değinen Erakçi, bunun teknik ve hukuki bir konu olduğunu belirtti.

Erakçi, güzergah değişikliğinin Hürmüz Boğazı’nın tamamen açıldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

İlgili Konular: #ABD #İran