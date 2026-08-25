Tahran’dan Washington’a rest: Yeni yaptırımlara karşı hazırız

İran devlet televizyonuna konuşan Medenizade, hükümetin ülkenin ekonomik işleri için iki yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti.

Medenizade, "Hükümet, ABD yaptırımlarına karşı koymak için uzun süredir planlama yapıyor ve yeni yaptırımlara karşı da tamamen hazırlıklı" dedi.

İran hükümetinin uzun süredir bu koşullara hazırlık yaptığını belirten Medenizade, düşmanların farklı dönemlerde İran halkının ve yöneticilerinin kararlılığını sınamaya çalıştığını söyledi.

Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medenizade, çelik ve petrokimya sektörlerinin saldırılardan etkilendiğini belirtti.

Medenizade, hasar gören tesislerin kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü, yeniden inşa sürecinin başlatıldığını ve piyasada oluşan eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını kaydetti.

Deniz ablukasını da askeri savaşın bir parçası olarak nitelendiren Medenizade, bunun İran halkına yönelik başka bir yaptırım olduğunu belirterek, "Ülkenin ekonomik damarlarını kesmeye yönelik girişimler yeni değil. Bu damarları uzun süredir kesmeye çalışıyorlar" dedi.

Tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini kaydeden Medenizade, yaptırımların İran açısından yeni olmadığını vurgulayarak, küresel finans akışının ABD'nin İran'ın ekonomik ve ticari kanallarını tamamen kesebileceği bir yapıda olmadığını söyledi.

EKONOMİK AÇIDAN GÖRÜLEN ZARAR

Medenizade, "Elbette, halkın ciddi şekilde zarar gördüğünün farkındayız. Zira düşmanların geçen yıldan bu yana başlattığı bir dizi girişim nedeniyle ülkeye yüksek enflasyon dayatıldı. Bunun hiçbir etkisinin olmadığını söylemek mümkün değil" diye konuştu.

Medenizade, hükümetin halkın yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu belirterek, "Enflasyonun, döviz baskısının ve kıtlığın ne anlama geldiğini biliyoruz. Hükümetin bütün çabası, düşmanın ülkenin finansal ve ekonomik akışını durdurmaya yönelik girişimlerini engellemek oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Medenizade, hükümetin ekonomik baskılara karşı planlarını önceden hazırladığını ve bunlarla ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı'nın, ABD Başkanı'nın yeni yaptırımlara destek vermeleri için diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğüne ilişkin açıklamasını değerlendiren Medenizade, ekonomik kanalların bir veya iki görüşmeyle hedeflenen şekilde kesilebilecek yapıda olmadığını ifade etti.

ABD'nin daha önce İran'ın deniz yollarını kısıtlamaya çalıştığı durumlarda alternatif güzergahlara yöneldiklerini belirten Medenizade, petrol ihracatını durdurma veya ülkeye bütçe açığı oluşturma girişimlerine karşı da çeşitli önlemler aldıklarını vurguladı.

Para ve döviz piyasalarında da baskı uygulandığını ve bunun bazı vatandaşları psikolojik ve spekülatif hareketlere sürükleyebileceğine işaret eden Medenizade, bunun ABD'nin hedeflediği sonuca ulaşacağı anlamına gelmediğini bildirdi.