Taliban - Pakistan arasında çatışma çıktı: 5 Pakistanlı ve 4 Taliban üyesi öldü

Pakistan ordusu, Taliban sığınağına baskın düzenledi. Baskın sırasında çıkan çatışmada beş Pakistan askeri ve Taliban'ın Pakistan koluna üye dört militan öldü.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 15:53
Taliban - Pakistan arasında çatışma çıktı: 5 Pakistanlı ve 4 Taliban üyesi öldü
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Pakistan ordusu ihbar üzerine Veziristan bölgesinin kuzeyinde bulunan bir militan sığınağına baskın düzenledi. Baskında çıkan çatışma sonucunda beş Pakistan askeri hayatını kaybederken, dört Tehrik-i Taliban üyesi (TTP) öldü.

AFP'ye göre, Pakistan ordusu yaptığı açıklamada, "Dört militan öldürüldü ve biri subay olmak üzere beş asker şehit oldu" dedi.

Tehrik-i Taliban Pakistan çatışmayı doğruladı. 

TTP, Afganistan'ın aracılığıyla gerçekleşen ateşkese Pakistan yönetiminin uymadığını belirtti. 

Pakistan hükümetinden bir yetkili ise, TTP'yi suçladı. 

Yetkili, Pakistan'ın bazı bölgelerinde TTP 'nin "hedefli cinayetler" işledi ve "hareketlerini artırdı" açıklamasında bulundu.


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