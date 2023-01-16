Taliban tehdit videosu yayınladı: Türkiye de hedefte
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban propaganda videosu yayınladı. Taliban’ın videosunda, 2055 yılında Türkiye’yi de ele geçireceğine dair görüntülere yer verildi.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, propaganda videosu yayınladı.
Videoda, Taliban'ın, Afganistan'dan başlayarak işgal etmeyi planladıkları toprakları belirten harita yer aldı.
Haritada, 2055 yılında Taliban'ın Türkiye’yi de ele geçireceğine dair görüntüler dikkat çekti.
Videoda Afganistan’ın komşu ülkelerinden başlayarak önce İran, sonra Suudi Arabistan olmak üzere Taliban bayrağıyla boyandığı görülüyor.
Videoda, yıl 2055’e geldiğinde Türkiye’nin sınırlarında da Taliban bayrağı dalgalandığı dikkat çekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- CHP birinci parti, MHP baraj altı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?
- 'Kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık'
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Sera Kutlubey: 'İnandığım kadar sınırsızım’