Taliban tehdit videosu yayınladı: Türkiye de hedefte

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban propaganda videosu yayınladı. Taliban’ın videosunda, 2055 yılında Türkiye’yi de ele geçireceğine dair görüntülere yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:46
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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, propaganda videosu yayınladı. 

Videoda, Taliban'ın, Afganistan'dan başlayarak işgal etmeyi planladıkları toprakları belirten harita yer aldı.

Haritada, 2055 yılında Taliban'ın Türkiye’yi de ele geçireceğine dair görüntüler dikkat çekti. 

Videoda Afganistan’ın komşu ülkelerinden başlayarak önce İran, sonra Suudi Arabistan olmak üzere Taliban bayrağıyla boyandığı görülüyor.

Videoda, yıl 2055’e geldiğinde Türkiye’nin sınırlarında da Taliban bayrağı dalgalandığı dikkat çekiyor.


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