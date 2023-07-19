Taş ocağında 400 bin yıllık mamut dişi keşfedildi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:40

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:40

İngiltere'deki bir fosil müzesi olan Fossils Galore'un kurucusu ve küratörü Jamie Jordan, ülkenin doğusundaki kayalık bir taş ocağında 400 bin yıldan daha eski olduğuna inanılan bir mamut dişi keşfetti.

Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki keşfedilen dişin, dünyada dolaşan en büyük ikinci mamut türü olan bozkır mamutuna ait olduğu tespit edildi.

Jamie Jordan, keşfedilen dişe ilişkin, "Buna inanamadım. Bu bulmayı beklemediğiniz bir şey. Normalde televizyonda görürsünüz ya da kitaplarda, birinin orada öylece duran bir dişe rastladığını görürsünüz... ve işte bu benim başıma geldi" dedi.

11 Temmuz'da Jordan ve meslektaşı Sarah Moore, Londra'nın yaklaşık 105 kilometre kuzeyindeki Cambridgeshire'da bir taş ocağında numune aramak üzere "fosil yürüyüşüne" çıktıklarında, kumdan çıkan "tüp benzeri bir yapı" fark ettiklerini söyledi.

Jordan, buluntuyu incelediklerinde bunun bir bozkır mamutu dişi olduğunu fark ettiklerini ve bunun yaklaşık 4 metre boyunda tam yetişkin bir erkeğe ait olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Jordan ve Moore bu bölgede daha önce de çalışma yaptıklarını, Şubat'ta bir mamut ayak kemiği, diş ve hatta farklı bir diş gibi başka fosiller de bulduklarını söylediler.

Ancak Jordan, yeni bulunan dişin "son keşiflerinden çok daha iyi korunduğunu, bunun sebebinin de muhtemelen taş ocağının kazıldığı dönemde birkaç yıl boyunca sular altında kalması ve ardından yakın zamanda kurutulması olduğunu, bunun da fosilin kurumasını ve parçalanmasını engellediğini" kaydetti.