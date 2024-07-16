Taşların altındaki gizem ortaya çıktı: 'Burada bir sır gibi saklanıyorlardı...'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:57

Norveç'te ortaya çıkarılan eşsiz antik kalıntılar, bilim insanlarını şaşırttığı kadar yüreklerini de burkan bir keşfe sahne oldu.

2023 yılında Norveç Kültür Tarihi Müzesi'nden bir arkeolog ekibinin Güney Norveç'te yaptığı araştırma esnasında, özel bir sırayla yerleştirilmiş bir dizi taş bulundu.

Titizlikle yerleştirilen taşların Bronz ve Demir çağlarından kalma olduğu ve her birinin yaklaşık iki metre genişliğinde olduğu belirtildi.

TAŞLAR ALTINDA ÜZEN KEŞİF

Taşların kendileri oldukça etkileyici olsa da bilim insanlarının asıl ilgisini çeken şey, taşların altındaki gizem oldu.

Daha detaylı incelemeler sonucunda bilim insanları, özel bir örüntüyle yerleştirilmiş 40'tan fazla taşın, çanak çömlek parçaları ve yanmış kemiklerin üzerine yerleştirildiğini öğrendi.

Oslo'nun yaklaşık 80 kilometre güneyinde yer alan bölgede yapılan yeni analizler, bu kemiklerin neredeyse tamamının üç ila altı yaşlarındaki çocuklara ait olduğunu gösterdi.

Alanın, aslında bir çocuk mezarı olduğu bu şekilde anlaşılmış oldu.

2 BİN 500 YILLIK ÇOCUKLAR

Antik çağdan kalma çocukların, M.Ö. 800 ila 200 yılları arasında öldükleri düşünülüyor. Arkeologlar, o dönemde yüksek olan çocuk ölüm oranlarının, taşlarla çevrili mezarlığın oluşumunda rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

Müze arkeoloğu Guro Fossum’un, Science Norway dergisine yaptığı açıklamada, “Biz onları bulana kadar onlar, burada bir sır gibi saklanıyorlardı. Karbon tarihleme yöntemi, mezar alanının uzun bir süre boyunca kullanıldığını gösteriyor. Bu nedenle hepsi aynı doğal afette ya da salgında ölmüş olamaz” dedi.

Müze tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa, sadece çocuk kalıntıları içeren başka birçok antik mezara da ev sahipliği yapıyor.

‘HERKES HABERDAR OLMUŞTUR’

Antik İskandinavlar, Bronz ve Demir çağlarında ölü yakma alanlarının üzerine spiral şeklinde düz bir taş tabakası sererdi.

Fossum, mezarların bulunduğu alanla ilgili olarak “Mezarlar birbirine çok yakın. Antik çağda bu mezarlar, açık bir arazide, yakınlarda işlek yolların olduğu bir yerde kurulmuş olmalılar. O çağda, herkes buradan haberdar olmuştur” yorumunu yaptı.

Fossum, ölülerini gömen Antik İskandinavlar ile ilgili olarak “Alanın etrafındaki yemek pişirme çukurları ve şömineler, definlerle bağlantılı olarak toplantıların ve törenlerin de düzenlendiğini gösteriyor” gözlemini yaptı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Mezarlığın keşfinin ardından araştırmacılar, alanda bulunan eserleri analiz etmeye devam edecekleri açıklandı.

Bilim insanlarının planı, bu 'gizli' gömü yerinin neden var olduğunu ve kimlerin bu mezarı 'bu kadar özenle' inşa ettiğini büyük bir ciddiyetle araştırmak.

Fossum, şu anki araşatırmalarına “Çanak çömlek parçalarının analizi bize çok şey anlatabilir. görünüşe göre mezarlık içerisindeki tüm kaplar, sadece cesetler için değildi. Bazı kaplar, mezarların arasına yerleştirilmişti. Bu kapların içlerinde ne olduğunu çok merak ediyoruz” sözleriyle değindi.

Bu yaz kendinizi Oslo'da bulursanız, yeniden restore edilmiş antik taş mezarı görmek için Oslo Tarih Müzesi'ne gidebilirsiniz.

Ziyaretçiler, 26 Haziran-29 Eylül tarihleri arasında fotoğraflar ve görüntüler aracılığıyla güçlendirilen müze sergisiyle, 2023 yılında bulunan antik mezarın ihtişamına şahit olabilirler.