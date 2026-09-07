Tatilde yaptırdığı penis dolgusu sonu oldu: İş insanı altın tabutla gömüldü

İngiliz-Nijeryalı iş insanı ve sosyal medya fenomeni Igho “Tiny” Ubiribo’nun, eşiyle birlikte gittiği Tayland tatilinde yaptırdığı cinsel organını büyütme işlemi sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Inner West London Coroners’ Court’ta görülen duruşmada aktarılan bilgilere göre Ubiribo, mart ayında Tayland’daki bir klinikte penis büyütme amacıyla 40 mililitre hyalüronik asit ve lidokain enjeksiyonu yaptırdı.

Bangkok’ta eşi Danielle Simba Allen ile bir Marriott otelinde kalan Ubiribo, işlemden sonra eşiyle birlikte masaja gitti.

Masaj sırasında göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Ubiribo’nun iki kez bayıldığı belirtildi. Bunun üzerine ambulansla Sukhumvit Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ubiribo’nun hastaneye ulaştığında doktorların sorularına yanıt verebildiği, eşinin de sağlık çalışanlarına kısa süre önce yaptırdığı dolgu enjeksiyonu hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Ancak Ubiribo, doktorların önerdiği bilgisayarlı tomografi çekimi gerçekleştirilemeden önce bilincini kaybetti.

100 DAKİKADAN FAZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Doktorlar, Ubiribo’da akciğer damarlarının tıkanmasına yol açan pulmoner emboli geliştiğini tespit etti.

Yoğun bakıma alınan Ubiribo’yu hayata döndürmek için sağlık ekiplerinin 100 dakikadan uzun süre müdahalede bulunduğu ancak sonuç alınamadığı bildirildi.

Ubiribo, 6 Mart’ın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

İngiltere’de yapılan otopsi incelemesinde Ubiribo’nun akciğerlerinde, işlem sırasında kullanılan hyalüronik asitle uyumlu hücresel materyal tespit edildi.

Adli tabip Jean Harkin, Ubiribo’nun ölüm nedeninin kozmetik işlem sonucunda gelişen pulmoner emboli olduğu sonucuna vardı.

Instagram’da yaklaşık 185 bin takipçisi bulunan Ubiribo, sosyal medyada lüks yaşam tarzını sergileyen paylaşımlarıyla tanınıyordu.

Ubiribo’nun Los Angeles’ın Crenshaw bölgesinde yaklaşık 1,1 milyon dolar değerinde bir evi, Londra’da ise yaklaşık 600 bin dolar değerinde bir dairesi bulunduğu belirtildi.

Moda tasarımcısı ve sosyetik isim Danielle Simba Allen ile 2022 yılında Zimbabve’de evlenen Ubiribo’nun düğününün yaklaşık 473 bin dolara mal olduğu öne sürüldü.

ALTIN TABUTLA DEFNEDİLDİ

Ubiribo’nun ölümünün ardından Londra’da düzenlenen cenaze töreninde, 745 bin dolardan fazla değere sahip olduğu öne sürülen altın renkli bir tabutla defnedildiği belirtildi.