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Tayland'da facia! Barda en az 27 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da facia! Barda en az 27 kişi hayatını kaybetti

12.07.2026 22:40:00
Güncellenme:
AA
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Tayland'da facia! Barda en az 27 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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Tayland'ın başkenti Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İlgili Konular: #Yangın #Tayland