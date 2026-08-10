Tayland’da kamu binasına silahlı saldırı: Eski milletvekili gözaltında

Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi’de bir yerel yönetim binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üst düzey bir yerel yönetim yetkilisi ile şoförü yaralanırken, şüpheli eski bir milletvekili gözaltına alındı.

Nonthaburi Emniyet Müdürü Tümgeneral Dejrapee Kongdee, saldırganın bir kamu görevlisi ile şoförüne ateş açtığını belirtti. Yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Son saldırı, aynı eyalette 14 yaşındaki bir çocuğun gerçekleştirdiği ve ülkeyi sarsan silahlı saldırıdan yalnızca birkaç gün sonra yaşandı.

Cuma günü önce evinde, ardından Debsirin Nonthaburi Okulu’nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki çocuk, kendisi dahil 9 kişinin ölümüne neden oldu. Olayda 20’den fazla kişi de yaralandı.

Saldırı, Tayland’da son yaklaşık dört yılın en ölümcül toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti ve ülkede silah kontrolü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

OKULLARDA METAL DEDEKTÖRLÜ ÖNLEM

Öğrenciler pazartesi günü yeniden ders başı yaparken bazı okullarda metal dedektörleri ve ek güvenlik kontrolleri devreye alındı.

Bangkok’taki Debsirin Okulu’nda da öğrencilerin girişlerinde silah ve tehlikeli madde kontrolü yapılmaya başlandı.

Okul Müdürü Withan Promsintusak, saldırının ardından güvenlik önlemlerini hızla artırdıklarını belirterek, “En güvenli yer olması gereken bir okulda böyle bir şeyin yaşanacağını hiç düşünmemiştik” dedi.

Tayland Eğitim Bakanlığı, saldırının ardından üç ay içinde yeni bir okul güvenliği protokolü hazırlanacağını açıkladı.

Yeni düzenlemelerin ruh sağlığı taramalarını, acil durum tatbikatlarını, zorbalıkla mücadeleyi ve silah ile yasaklı maddelerin okullara girişini önlemeye yönelik tedbirleri kapsaması planlanıyor.

BAŞBAKAN’DAN SİLAH KONTROLÜ MESAJI

Başbakan Anutin Charnvirakul da kamuya açık alanlarda silah taşınmasına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Polisin kontrol noktaları oluşturacağını belirten Anutin, silah bulundurma, taşıma ve kullanımına ilişkin kuralların daha sert uygulanacağını söyledi.

Anutin, “Hiç kimsenin özellikle kamusal alanlarda ateşli silah taşıma hakkı yok” diyerek silah taşımanın “meşru müdafaa” gerekçesiyle savunulamayacağını ifade etti.

Small Arms Survey’in 2017 tarihli tahminine göre Tayland’da sivillerin elinde yaklaşık 10,3 milyon ateşli silah bulunuyor. Bu sayı, her 100 kişiye yaklaşık 15 silah düştüğü anlamına geliyor ve Tayland’ı Güneydoğu Asya’da sivil silahlanmanın en yüksek olduğu ülke konumuna taşıyor.

Uzmanlara göre mevcut ruhsat sisteminde silah sahibi olmak isteyenler için ruh sağlığı taraması zorunluluğu bulunmuyor. Ülkede 20 yaşından itibaren silah ruhsatı alınabiliyor ve ruhsat sahipleri için düzenli yeniden değerlendirme şartı da uygulanmıyor.