Tayland’da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 futbolcu öldü, 12 kişi yaralandı

Tayland’ın Narathiwat eyaletindeki Sungai Golok kasabasında düzenlenen futbol karşılaşması faciayla sonuçlandı. Santiphap Stadı’nda oynanan maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir futbolcu hayatını kaybetti, 12 oyuncu yaralandı.

Olay, 4 Ağustos Salı günü yerel saatle 17.30 sıralarında, Tayland ve Malezya takımlarının katıldığı bölgesel Golok FA Cup turnuvasının yarı final karşılaşması sırasında meydana geldi. Maçın şiddetli yağışa rağmen devam ettiği bildirildi.

Yıldırımın düşmesinin ardından ağır yaralanan 24 yaşındaki Sofwan Awae’ye takım arkadaşları ve sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sungai Golok Emniyet Müdürü Thun Sirikhunt, acil durum ekiplerinin Awae’yi kurtarmak için yoğun çaba gösterdiğini ancak futbolcunun ağır yaraları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

12 FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda aralarında 22 yaşındaki Malezyalı futbolcu Mohammad Alif Ezzahan Zulkifli’nin de bulunduğu 12 oyuncunun yaralandığı belirtildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sungai Golok Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yıldırımın futbolcuların bulunduğu bölgenin yakınına düştüğü, ardından oyuncuların yaralı arkadaşlarına yardım etmek için koştuğu görüldü.

Kanat oyuncusu olarak görev yapan Sofwan Awae’nin kısa süre önce Tayland üçüncü lig ekiplerinden Yala FC ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Yala FC ile Tayland Futbol Federasyonu, genç futbolcunun ölümünün ardından ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.