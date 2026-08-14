Tayvan’da üç referandum kararı: Cinsel suçlar ve dolandırıcılık için sopa cezası gündemde

Tayvan parlamentosu, cuma günü yapılan oylamada üç ayrı konuda referanduma gidilmesini kabul etti.

Referandum başlıkları arasında cinsel suçlar ve dolandırıcılıktan hüküm giyen kişilere sopa cezası uygulanması, hükümetin “nükleersiz ülke” politikasından vazgeçilmesi ve trafik cezalarından elde edilen gelirlerin yol güvenliği çalışmalarında kullanılması bulunuyor.

Tayvan’da referandumlar genellikle vatandaşların belirli öneriler için yeterli sayıda imza toplamasının ardından düzenleniyor. Ancak milletvekilleri de referandum yapılmasına karar verebiliyor.

Parlamentodan geçen üç referandumun yapılabilmesi için seçim komisyonunun resmi onayı gerekiyor. Komisyon, onayın ardından oylama tarihini belirleyecek.

Ülkede belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin belirleneceği yerel seçimler 28 Kasım’da yapılacak. Üç referandumun da aynı tarihte sandığa götürülmesi bekleniyor.

SOPA CEZASI VE NÜKLEER ENERJİ ÖNERİSİ KMT’DEN

Tayvan’ın en büyük muhalefet partisi Kuomintang (KMT), sopa cezası ve nükleer enerjiyle ilgili referandum önerilerini parlamentoya sundu.

Nükleer enerjiye ilişkin referandum, hükümetin daha önce ilan ettiği “nükleersiz ülke” politikasının kaldırılmasını öngörüyor.

KMT ile birçok konuda birlikte hareket eden Tayvan Halk Partisi (TPP) ise trafik cezalarından elde edilen gelirlerin yol güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılmasını öngören üçüncü referandum önerisini sundu.

İktidardaki Demokratik İlerici Parti’nin milletvekilleri ise üç referandum önerisinin tamamına karşı oy kullandı.

Tayvan’da referandumların geçerli sayılması için yüksek bir katılım eşiği bulunuyor.

Yaklaşık 20 milyon seçmenin bulunduğu ülkede bir önerinin kabul edilmesi için seçmenlerin en az yüzde 25’inin “evet” oyu kullanması gerekiyor. Bu da yaklaşık 5 milyon “evet” oyuna karşılık geliyor. Ayrıca “evet” oylarının “hayır” oylarından fazla olması şartı aranıyor.

Muhalefetin referandumları yerel seçimlerle aynı gün yapmak istemesinde, sandığa katılım oranını yükseltme hedefinin etkili olduğu belirtiliyor.

NÜKLEER SANTRAL REFERANDUMU EŞİĞİ AŞAMAMIŞTI

Geçen yıl ağustos ayında Tayvan’ın son nükleer santralinin yeniden açılmasına ilişkin muhalefet destekli referandum, gerekli katılım eşiğine ulaşılamadığı için geçersiz sayılmıştı.

Yeni referandumların kabul edilmesi halinde hükümetin, ilgili yasal düzenlemeleri üç ay içinde parlamentoya sunması öngörülüyor. Ancak referandumdan “evet” çıkması, önerilerin otomatik olarak yasalaşacağı anlamına gelmiyor.

Tayvan’da 2018 yılında seçmenler, eşcinsel evliliğe karşı referandum önerilerini desteklemişti. Buna rağmen parlamento, Anayasa Mahkemesi’nin eşcinsel evliliğin engellenmesinin anayasaya aykırı olduğu yönündeki kararını uygulayarak 2019 yılında eşcinsel evliliği yasallaştırmıştı.