Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil İHA'yı vurarak düşürdü

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:06

Tayvan ordusunun, Kinmen (Quemoy) çevresinde uçan sivil Çin İHA'sını vurarak düşürdüğü bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Şi Adası'nda konuşlu askerlerin, askeri bölge çevresinde uçan kimliği tanımlanamayan sivil İHA'yı, "önce alev fişeğiyle uyardığı, ardından ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı" belirtildi.

Açıklamada, Çin ana karasından kontrol edildiği anlaşılan İHA'nın, uyarılara rağmen uçuşu sürdürmesi üzerine vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Geçen hafta, bazı sivil İHA'ların, Kinmen gibi Tayvan'ın kontrolündeki, Çin ana karasına yakın adalardaki askeri bölgeler ve nöbet mevzileri üzerinde uçarken çektiği görüntüler internette yayılmıştı.

Tayvan ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, sivil İHA'ların ihlallerine karşı 4 aşamalı bir karşılık prosedürü uygulanmasına karar verildiği, "önce araçların fişekle uyarılacağı, daha sonra ihlalin güvenlik makamlarına bildirileceği, ardından ateş açılarak uzaklaştırılacağı ve son olarak vurularak düşürüleceğini" bildirmişti.

Açıklama, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün Penghu Adası'ndaki askeri birliğe yaptığı ziyarette, "hava sahasına yönelik ihlallere karşı güçlü tedbirlerin alınması" talimatını vermesinin ardından gelmişti.

Kinmen Savunma Komutanlığı dün de Çin ana karasından kontrol edilen iki İHA'nın ateş açılarak uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, sivil İHA'ların yarattığı artan tehdide karşı Çin ana karası yakınındaki Kinmen ve Lienchiang ada gruplarına İHA'lı hava savunma sistemi yerleştirileceğini bildirmişti.

TIRMANAN ASKERİ GERİLİMDE YENİ RİSK UNSURU

İHAların egemenlik ihtilafı içindeki tarafların kontrolünde tuttuğu bölgelerde uçması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Ada'yı ziyaretinin ardından tırmanan askeri gerilime yeni bir risk unsuru ekliyor.

Tayvan lideri Tsai, yaptığı açıklamada, itidali bırakmayacaklarını, Çin'i provoke edecek adımlardan kaçınacaklarını, ancak tehditlere karşı gerektiğinde güçlü karşı tedbirler alacaklarını vurgulamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de hafta başında Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya, "Çin İHA'ları Çin toprakları üzerinde uçuyor, bunda şaşırılacak ne var?" yanıtını vermişti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı ve çevresindeki adaları kendi egemenlik alanı kabul ediyor.