Tayvan'da 6,5 şiddetinde deprem, 50'ye yakın artçı sarsıntı

18 Eylül 2022 Pazar, 10:12

Sarsıntılar sonucunda duvar yıkılması, elektrik kesintisi, su borularında patlama ve tavan çökmesi gibi olaylar yaşandı. Demiryollarının depremden etkilenen bölümlerinde normale dönüldü. Şu ana kadar bölgede ölü, yaralı veya büyük bir yıkım bildirilmedi.

Meteoroloji ajansı, 6,5 büyüklüğündeki depremin, merkez üs bölgesinde son 49 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğunu, karada ve yüzeye yakında meydana geldiği için adanın tamamında hissedildiğini söyledi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, merkez üssü 23,05 derece kuzey enlemi ve 121,21 derece doğu boylamı olan depremin, yerin 10 km altında gerçekleştiği belirlendi.