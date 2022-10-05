Tayvan'dan Çin'e hava sahası uyarısı: Olası bir ihlal, ilk saldırı sayılacak

05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:27

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Tayvan Meclisi'nin "Dışişleri ve Ulusal Savunma Komitesi" toplantısında parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Çin ordusuna ait savaş uçakları ve gemilerin son günlerde, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ihlal ettiği uçuşları ve seyir faaliyetlerini artırmasına dair soruya yanıt veren Chiu, "İlk saldırıyı onlar yapmadığı sürece, yani bir top ya da füze ateşlenmediği sürece saldıran taraf biz olmayacağız demiştik ancak durum değişti. Ulusal savunma, Tayvan ordusunun kırmızı çizgisidir" dedi.

Chiu, iktidardaki Demokratik İlerici Parti milletvekili Lo Chih-cheng'in, "Bir Çin savaş uçağının 'Tayvan hava sahasına' girmesinin 'ilk saldırı' sayılıp sayılmayacağı" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin yasal bir anlaşmayla oluşmadığını, Tayvan ile Çin arasından örtülü bir kabul olduğunu hatırlatan Chiu, Pekin'in ihlalleri nedeniyle bu mutabakatın bozulduğunu, önceki duruma dönmenin zor göründüğünü belirtti.

Chiu, "Değişmeyen şey, Tayvan ordusunun 'orta çizgi'nin doğusunda 'devriye sahaları' ve 'eğitim sahaları' olarak belirlediği bölgeler. Buradan geri çekilmemiz söz konusu değil" ifadesini kullandı.

ÇİN'E AİT 33 UÇAK VE 4 GEMİ ADA ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 33 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 9'unun Tayvan Boğazı'ndaki itibari hattın doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu. 4 J-11 ve 4 J-16 savaş uçağı ile bir Y-8ASW denizaltısavar uçak "orta çizgi"yi geçti.

Ada çevresinde tespit edilen 28 savaş uçağı, 3 dron ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.