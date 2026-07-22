Tecavüz ihbarı yaptı, 6 yıl hapis cezası aldı!

İngiltere'den 2023 yılı sonunda ayrılan ve Vietnam'da İngilizce öğretmenliği yapmaya başlayan İngiliz vatandaşı Isabel Rose, ardından Tayland'a seyahat etti. Burada İngiliz bir bankacıyla tanışan Rose, daha sonra aldığı davet üzerine Hong Kong'a gitti.

Rose, 31 Ocak 2024'te Hong Kong'a vardıktan yaklaşık 12 saat sonra söz konusu kişinin evinde cinsel saldırıya uğradığını ve tecavüze uğradığını öne sürdü. Ertesi gün, iddiasına göre bankacı kendisine para teklif etti. Rose başlangıçta bu teklifi reddettiğini, daha sonra ise kabul ettiğini söyledi. Olayı 3 Şubat 2024'te polise bildirdi.

BANKACI SERBEST

Hong Kong polisi, şikâyet üzerine bankacıyı gözaltına aldı ancak delil yetersizliği gerekçesiyle kısa süre içinde serbest bıraktı. Ardından Rose hakkında şantaj ve daha sonra adaletin işleyişini engelleme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Yargılama süresince kefaletle serbest bırakılan Rose'un iki yıl boyunca Hong Kong'dan ayrılmasına ve çalışmasına izin verilmedi.

Hong Kong mahkemesi, 22 Temmuz'da kararını açıklayarak Rose'a şantaj suçundan 5 yıl, adaletin işleyişini engelleme suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi. Cezaların bir kısmının eş zamanlı infaz edilmesi nedeniyle toplam ceza 6 yıl olarak belirlendi.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, Rose'un ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek tecavüz iddiasını inandırıcı bulmadı. Kararda, Rose'un bankacıdan para talep ettiği ve bunun için cinsel saldırı iddiasını kullandığı öne sürüldü.

Dava dosyasında yer alan WhatsApp yazışmalarında Rose'un, "Dün gece bana bunu yapmamalıydın, seks yapmak istemiyordum" mesajını gönderdiği görüldü. Bankacı ise buna karşılık, "Gerçekten çok üzgünüm. Biraz sarhoştum ve verdiğin sinyalleri yanlış yorumladım" ifadelerini kullandı. Sanık daha sonra mahkemede bu mesajın tecavüz değil, 'duygusal incinme' anlamında yazıldığını düşündüğünü savundu.

Mahkemeye sunulan diğer mesajlarda ise Rose'un bankacıdan para istediği, bankacının yaklaşık 5 bin sterlin gönderdiği ve ikinci bir ödemenin banka kontrolleri nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

AİLE TEPKİLİ

Kararın ardından Rose'un annesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davaya ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapamayacağını belirterek, kızının karakteri ile dosyadaki adli delillerin mahkeme tarafından yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Rose ise daha önce verdiği bir röportajda, tecavüz ihbarında bulunmasının ardından kısa süre içinde kendisinin suçlu konumuna düşürüldüğünü belirterek yaşadıklarının onurunu zedelediğini ifade etmişti.