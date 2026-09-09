Tek vizeyle 6 ülke dönemi başlıyor: Körfez’in ‘Schengen’i geliyor

Körfez İşbirliği Konseyi’nin altı üye ülkeyi kapsayacak ortak turist vizesi projesinde sona yaklaşıldı.

GCC Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, 6 Eylül’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Security and History Dialogue 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamada, uzun süredir beklenen ortak vizenin “yakında hayata geçeceğini” söyledi.

Albudaiwi, uygulamanın yabancı turistlerin Körfez ülkeleri arasında daha kolay seyahat etmesini sağlayacağını belirtti.

Ancak ortak vizenin kesin olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı. Vizenin ücreti, geçerlilik süresi ve başvuru yöntemine ilişkin ayrıntılar da paylaşılmadı.

“GCC Grand Tourist Visa” olarak adlandırılan sistemin BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt’i kapsaması planlanıyor.

Uygulamayla turistlerin her ülke için ayrı ayrı vize almak yerine tek izinle altı GCC ülkesini ziyaret edebilmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle sistem, Avrupa ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıran Schengen uygulamasına benzetiliyor.

PROJE 2023 YILINDA ONAYLANDI

Ortak turist vizesi önerisi, Ekim 2023’te GCC ülkelerinin turizm bakanları tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Bir ay sonra Körfez ülkelerinin içişleri bakanları da projeye onay verdi.

BAE Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri de Haziran 2025’te yaptığı açıklamada sistemin onaylandığını ve uygulama aşamasına geçilmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Projenin hayata geçirilmesi için GCC ülkelerinin içişleri bakanlıkları ile ilgili kamu kurumları ortak çalışma yürütüyor.

GCC ülkeleri, ortak turist vizesinin yanı sıra ülkeler arasındaki seyahat işlemlerini hızlandıracak başka projeler üzerinde de çalışıyor.

Bu kapsamda BAE ile Bahreyn arasında “One-Point Air Travellers” adı verilen tek noktadan işlem sistemi Şubat 2026’da pilot olarak başlatıldı.

Sistem kapsamında Bahreyn’den BAE’ye seyahat eden yolcular, pasaport ve giriş işlemlerini kalkış öncesinde tamamlayabiliyor. Böylece yolcuların BAE’ye vardıklarında yeniden pasaport kontrolünden geçmesine gerek kalmıyor.

Pilot uygulama ilk aşamada Abu Dabi’deki Zayed Uluslararası Havalimanı ile Bahreyn Uluslararası Havalimanı arasında devreye alındı.

Sistemde yolcu bilgilerinin önceden işlenmesi için elektronik veri paylaşımı, biyometrik doğrulama ve elektronik geçiş kapıları kullanılıyor.

ORTAK VİZE TURİSTLERE YÖNELİK

BAE ile Bahreyn arasında uygulanan tek noktadan seyahat sistemiyle ortak turist vizesi ise birbirinden ayrı projeler olarak yürütülüyor.

Tek noktadan seyahat uygulaması ağırlıklı olarak GCC vatandaşlarının sınır geçiş işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlarken, ortak turist vizesi bölge dışından gelen uluslararası ziyaretçilere yönelik olacak.

Ortak turist vizesi, Körfez ülkelerinin ekonomik, turistik ve ulaşım alanlarında daha fazla entegrasyon sağlama hedefinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Albudaiwi, 7 Eylül’de Dubai’de düzenlenen 15. AIM Congress’te yaptığı açıklamada GCC Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği ve Ortak Pazar gibi projelerin yanı sıra ulaşım, enerji ve altyapı alanlarındaki sınır ötesi yatırımlara dikkati çekti.

Körfez ülkelerinin turizm, ulaşım ve lojistik alanlarında daha bağlantılı hale gelmesiyle uluslararası turistlerin tek seyahatte birden fazla ülkeyi ziyaret etmesinin kolaylaşması bekleniyor.