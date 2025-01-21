'Teknik hata' sonucu 3 Iraklı subay hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir mühimmat deposunda yapılan inceleme sırasında meydana gelen "teknik hatadan" dolayı, 3 subayın hayatını kaybettiği ve 4 askerin yaralandığı belirtildi.

'Teknik hata' sonucu 3 Iraklı subay hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:02

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiyye ilçesinde bulunan bir bölgede gizlenmiş eski mühimmat deposunun bulunduğu bilgisi üzerine askeri bir ekibin olay yerine intikal ettiği ve orada yapılan incelemeler sırasında "teknik hatadan" kaynaklı 3 subayın öldüğü ve 4 rütbeli askerin yaralandığı kaydedildi.

Olayın bir "terör eylemi veya terörist unsurlarla silahlı çatışma" sonucu yaşandığı haberlerinin ise asılsız olduğu ifade edildi.

Söz konusu mühimmat deposunun kime ait olduğu bilgisine ise yer verilmedi.


Etiketler: #ırak #Asker

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