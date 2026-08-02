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Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?
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Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?

2.08.2026 12:04:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan taşınabilir şarj cihazlarına kadar neredeyse tüm elektronik cihazlarda bulunan güç düğmesi sembolü, dünyanın en yaygın teknoloji ikonlarından biri. Peki, ortasından dikey bir çizgi geçen daire şeklindeki bu işaret ne anlama geliyor ve neden bu şekilde tasarlandı?

Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?

Güç simgesi ilk kez 1950'li yıllarda kullanılmaya başlandı. O dönemde elektronik cihazlarda bugünkü butonlardan ziyade iki konumlu anahtarlar bulunuyordu. Bu anahtarların yalnızca iki durumu vardı: Açık (On) ve Kapalı (Off).

Ancak elektronik ürünlerin dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte farklı dillerde "On" ve "Off" ifadelerini kullanmak pratik olmaktan çıktı. Bu nedenle, herkes tarafından anlaşılabilecek ortak bir sembol geliştirilmesine karar verildi.

Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?

SEMBOLÜN KAYNAĞI

Teknoloji haber sitesi BGR'nin aktardığına göre, güç düğmesindeki sembolün kökeni bilgisayarların kullandığı ikili sayı sistemine (Binary Code) dayanıyor.

Bilgisayarlar en temel düzeyde yalnızca iki rakamla çalışır:

1: Açık (On) veya Doğru (True)

0: Kapalı (Off) veya Yanlış (False)

Güç düğmesindeki simge de bu iki rakamın birleşiminden oluşuyor. Dikey çizgi 1 rakamını, daire ise 0 rakamını temsil ediyor.

Böylece ortaya, bugün tüm dünyada kullanılan evrensel güç sembolü çıkmış oluyor.

Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?

TEK TUŞLA İKİ İŞLEV

Bu sembol aynı zamanda tek bir düğmenin iki farklı işlevi yerine getirdiğini de ifade ediyor. Güç düğmesi hem cihazı açabiliyor hem de kapatabiliyor. Bu nedenle kullanılan simge, herhangi bir dile ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde aynı anlamı taşıyor.

Günümüzde güç simgesi; akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, oyun konsolları, modemler, beyaz eşyalar ve taşınabilir powerbank'ler dahil olmak üzere neredeyse tüm elektronik cihazların üzerinde yer alıyor. Evrensel yapısı sayesinde, hangi ülkede olursanız olun, güç düğmesini tek bakışta tanımak mümkün oluyor.

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