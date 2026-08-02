Teknoloji dünyasının büyük sırrı... Güç düğmesindeki işaret ne anlama geliyor?

Güç simgesi ilk kez 1950'li yıllarda kullanılmaya başlandı. O dönemde elektronik cihazlarda bugünkü butonlardan ziyade iki konumlu anahtarlar bulunuyordu. Bu anahtarların yalnızca iki durumu vardı: Açık (On) ve Kapalı (Off).

Ancak elektronik ürünlerin dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte farklı dillerde "On" ve "Off" ifadelerini kullanmak pratik olmaktan çıktı. Bu nedenle, herkes tarafından anlaşılabilecek ortak bir sembol geliştirilmesine karar verildi.