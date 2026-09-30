Tennessee’de 200 yıl sonra bir ilk: Kadın mahkum idam edilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, salı günü infazın ertelenmesi için yapılan son başvuruyu reddetti. Tennessee Valisi Bill Lee de Pike’ın çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismarı gerekçe gösteren af talebini kabul etmedi.

CİNAYETİ 18 YAŞINDAYKEN İŞLEDİ

Pike, Ocak 1995’te erkek arkadaşı ve bir başka kişiyle birlikte 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı Tennessee’nin Knoxville kentinde ormanlık bir alana götürdü. Savcılığa göre Slemmer burada işkence gördükten sonra öldürüldü.

Cinayet, vahşeti nedeniyle dönemin ABD basınında geniş yankı bulmuştu. Kurbanın göğsüne pentagram şekli kazınmış, kafatasından bir parça alınmıştı. Duruşmada Pike’ın Slemmer’ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp konusunda rakip olarak gördüğü belirtildi.

Pike ve Shipp cinayeti itiraf etti. Pike ölüm cezasına, Shipp ise şartlı tahliye ihtimali bulunan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TRAVMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Pike’ın avukatları, valiye sundukları 226 sayfalık af başvurusunda müvekkillerinin çocukluğu boyunca şiddet, ihmal ve cinsel istismara maruz kaldığını; 11 ve 17 yaşlarında iki kez tecavüze uğradığını belirtti.

Cezaevinde bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulan Pike’ın avukatları, bugün 50 yaşında olan müvekkillerinin 18 yaşındaki haliyle aynı kişi olmadığını savundu ve cezasının şartlı tahliye imkânı bulunmayan ömür boyu hapse çevrilmesini istedi.

Öldürülen Slemmer’ın annesi May Martinez ise idamın gerçekleştirilmesini destekliyor.

KADINLARIN İDAMI SON DERECE NADİR

ABD’de kadın mahkûmların idam edilmesi oldukça seyrek görülüyor. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre Yüksek Mahkeme’nin 1976’da idam cezalarının yeniden uygulanmasına izin vermesinden bu yana infaz edilen 1.683 kişinin yalnızca 18’i kadın.

Pike’ın dosyası uluslararası alanda da gündeme geldi. Bir grup Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi çağrısında bulundu.

İnfaz gerçekleşirse Pike, Tennessee’de 200 yılı aşkın süre sonra idam edilen ilk kadın olacak. Ayrıca modern ABD idam cezası döneminde Tennessee’de, suçu henüz 18 yaşındayken işlemiş olması nedeniyle idam edilen tek kişi olarak kayıtlara geçecek.