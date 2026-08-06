TikTok fenomeni canlı yayın sırasında öldürüldü

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde 25 yaşındaki içerik üreticisi César Gastélum, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Meksika makamları cinayetin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, organize suç bağlantısı ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.

Olay, 4 Ağustos Salı akşamı Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacán’da meydana geldi. Gastélum, iki arkadaşıyla birlikte bir fast food restoranının önünde sosyal medya için içerik üretiyordu.

Gastélum ve arkadaşlarının, çevrim içi bir sosyal medya akımı kapsamında yemek dağıtım görevlisi kıyafetleri giydiği aktarıldı. Canlı yayın devam ettiği sırada motosikletli iki kişi grubun yanına yaklaştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre motosikletin arkasında bulunan saldırgan, gruba yaklaşarak Gastélum’a yakın mesafeden ateş açtı. Saldırganlar daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ardından canlı yayın kesildi. Görüntüler TikTok’tan kaldırılsa da videonun bazı bölümlerinin sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde yayıldığı belirtildi.

İLK OLARAK KURYE OLDUĞU SANILDI

Polisin ilk kayıtlarında, üzerindeki kıyafet nedeniyle Gastélum’un yemek dağıtım görevlisi olarak değerlendirildiği aktarıldı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin sosyal medya fenomeni César Gastélum olduğu belirlendi.

Gastélum’un TikTok’ta 600 binden fazla takipçisinin bulunduğu, mizah, gastronomi ve Sinaloa’daki günlük yaşama ilişkin videolarıyla tanındığı ifade edildi.

Meksika basınında yer alan haberlere göre saldırı, Sinaloa Eyalet Başsavcılığı binalarına kısa mesafede ve kentin yoğun bölgelerinden birinde gerçekleşti.

Olay yerine askerî birlikler, polis ekipleri ve adli tıp görevlileri sevk edildi. Bölgede boş kovanlar ile diğer deliller toplanırken, çevre güvenlik amacıyla saatlerce kapatıldı.

Sinaloa Başsavcılığı, cinayetin nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla bağlantılı herhangi bir kişinin gözaltına alındığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum saldırıyı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, faillerin yakalanması için federal ve yerel makamların birlikte çalıştığını söyledi.

Yetkililer, Gastélum’un herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmadığını vurgulayarak, sosyal medyada yayılan teyitsiz iddialara karşı uyarıda bulundu.

SİNALOA’DA ŞİDDET YENİDEN TIRMANDI

Cinayet, Sinaloa Karteli içindeki rakip gruplar arasında çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Örgütün yönetim yapısındaki değişikliklerin ardından eyalette artan çatışmalar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu süreçte Culiacán, silahlı saldırılar ve organize suç örgütleri arasındaki hesaplaşmalar nedeniyle Meksika’nın en tehlikeli kentlerinden biri haline geldi.

Gastélum cinayeti, Mayıs 2025’te 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Valeria Márquez’in öldürülmesini yeniden gündeme getirdi. Márquez, Jalisco eyaletinde çalıştığı güzellik merkezinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Meksika makamları geçen ay, Márquez cinayetinin talimatını verdiği öne sürülen ve “El R-1” adıyla tanınan Ramón Ángel Álvarez Ayala’nın yakalandığını açıklamıştı. Şüphelinin Jalisco Yeni Nesil Karteli ile bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.