Time dergisinden sansasyonel 'Hamaney' kapağı: Benzerlik dikkat çekti!

Uluslararası kamuoyunda sıklıkla sansasyonel kapaklarıyla gündeme gelen Time dergisi, Haziran 2025 kapağıyla da tartışma yarattı. Kapakta, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in bir kısmı yırtılmış posterinin önünde yükselen bir başlık dikkat çekiyor: “The New Middle East” (Yeni Ortadoğu).

ÖNCE SADDAM, SONRA KADDAFİ, ŞİMDİ DE HAMANEY Mİ?

Bu görsel, Time’ın geçmişte yayınladığı iki başka kapakla birlikte değerlendirildiğinde daha çarpıcı bir anlam kazanıyor. 10 Mart 2003 tarihli 'Saddam'dan Sonra Yaşam' başlıklı kapakta bir boyacı, duvardaki Saddam Hüseyin posterini 'beyaza boyarken' tasvir edilmişti.





5 Eylül 2011 tarihli 'Kaddafi'den Sonra Dünya' başlıklı sayıda ise devrik Libyalı lider Muammer Kaddafi'nin düşüşü, yüzünün yarısı silinmiş ve çöl kumlarına karışmış şekilde sembolize edilmişti.





Şimdi, Hamaney’in yırtık posteriyle benzer bir biçimde sunulan bu yeni kapak, 'üçlemenin son halkası mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

Washington yönetiminin de İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa katılma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, “Bu kapak bir ön hazırlık mı?”, “ABD merkezli küresel medya, yeni bir rejim değişikliği için zemin mi hazırlıyor?” gibi sorular tartışmayı büyüttü.





NETANYAHU'NUN 2023'TEKİ BM KONUŞMASI

Bu durum aynı zamanda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 22 Eylül 2023’te BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Netanyahu, o konuşmasında şu sözleri sarf etmişti:

“Tüm Ortadoğu değişiyor. Düşmanlık duvarlarını yıkıyoruz. Bu bölgeye barış olasılığını getiriyoruz.”

“Gelin, bir zamanlar çatışma ve kaosla yoğrulmuş bu toprakları, refah ve barış tarlalarına dönüştüren 'yeni bir Ortadoğu’nun nimetlerini birlikte sunalım.”

O dönem üzerinde çok durulmasa da bu sözler, bugünün koşulları ve Time kapağı ile birlikte değerlendiğinde, operasyonun perdesi kalkıyor. Zira, 2025 yılının ilk yarısı itibarıyla, 'yeni Ortadoğu' bir kez daha savaş, soykırım, şiddet ve istikrarsızlıkla anılıyor.





Netanyahu'nun BM'de sergilediği harita 'Yeni Ortadoğu' başlığını taşıyor, 22 Eylül 2023

DÜNYA KÖKLÜ BİR KIRILMANIN EŞİĞİNDE

İsrail ile İran arasındaki çatışma, 14 Haziran 2025 gecesi Tahran'a düşen İsrail füzeleri ve İran ordusunun neredeyse ortadan kaldırılan komuta kademesiyle 'sıcak bir savaşa' dönüştü.

İran’ın misilleme olarak başlattığı 'Gerçek Vaat 3' operasyonu ise İsrail'in 'delinmez' denen Demir Kubbe'sini delerek tarihte ilk kez başkent Tel Aviv'de büyük yıkıma yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise buna karşılık “İran rejiminin kalbine saldıracağız” diyerek daha geniş çaplı bir karşı saldırının sinyallerini verdi.

Şimdi ise İsrail, umutlu gözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın iki dudağının arasından çıkacak 'İran'a müdahale' kararını bekliyor.

Başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünya bir kez daha, köklü bir kırılmanın eşiğinde.

Dergi kapakları, BM konuşmaları ve füze saldırıları arasında ilerleyen bu süreç, yalnızca askeri ya da siyasi değil; aynı zamanda algı savaşlarıyla da şekilleniyor.

Bu nedenle Time’ın son kapağı, sadece estetik görünsün diye tasarlanmış bir görsel değil, derin çağrışımları tetikleyen 'tarihsel bir metin' olarak ele alınıyor.