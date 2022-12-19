Tom Cruise Top Gun Maverick filmini izleyen hayranlarına teşekkür etti

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:59

Görevimiz Tehlike serisi, Vanilya Gökyüzü, Top Gun filmlerinin ünlü oyuncusu Tom Cruise, Top Gun tarzı teşekkür paylaşımında bulundu.

60 yaşındaki Tom Cruise, 1986 yapımı Top Gun filminin 27 Mayıs'ta gösterime giren devam filmi Top Gun Maverick filmini izleyen hayranlarına uçaktan atlayarak teşekkür etti.

Unilad'ın haberine göre, filmde Peter 'Maverick' Mitchell rolünü canlandıran Cruise, hareket eden uçaktan atlamadan önce "Hey millet! İşte güneşli Güney Afrika üzerindeyiz. Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma filmelerinin birinci ve ikinci filmlerini çekiyoruz. Sinemalara geldiğiniz için hepinize teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim ve Top Gun'ı desteklediğiniz için teşekkür ederim. İmza Maverick" açıklamasında bulundu.

Cruise'un açıklaması uçaktan atladıktan sonra da devam etti.

Cruise havadda süzüldüğü sırada, "Nerede kalmıştım? Ah, evet. Top Gun'ı desteklediğiniz için teşekkürler: Maverick'i desteklediğiniz ve sizi eğlendirmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu gerçekten hayatımın en büyük onuru. Evet, çok şanslıyım. Çok sanslı. İrtifam azalıyor, o yüzden işe dönsem iyi olacak. Bu çekimi yapmalıyız. Güvenli ve mutlu bir tatil geçirin. Sinemada görüşürüz" ifadesinde bulundu.

Top Gun Maverick gişede, toplam 662,5 milyon dolar hasılat ile 7. büyük hasılata ulaştı.