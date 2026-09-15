Trump’a suikast girişiminin failine ilişkin yeni FBI belgeleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya’nın Butler kentindeki seçim mitinginde suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’a ilişkin yeni belgeler kamuoyuna yansıdı.

New York Post’un aktardığına göre belgeler, ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley’nin saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edildi. Dosyalarda, Crooks’un babası Matthew Crooks ile FBI tarafından yapılan görüşmeler de yer aldı.

Crooks, saldırı sırasında Trump’ı başından kıl payı kaçıran bir kurşunla hedef almış, mitinge katılan bir kişinin ölümüne ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden olmuştu. 20 yaşındaki saldırgan, kısa süre sonra Gizli Servis keskin nişancıları tarafından öldürülmüştü.

Matthew Crooks, FBI’a verdiği ifadede oğlunun doğduğu andan itibaren oldukça sessiz bir çocuk olduğunu söyledi.

Baba Crooks, oğluyla hiçbir zaman güçlü bir “baba-oğul bağı” kuramadığını, Thomas’ın duygularını nadiren dışa vurduğunu ve ne düşündüğünü anlamanın çoğu zaman zor olduğunu anlattı.

Çocukluk döneminde oğlunun zaman zaman okulda dikkat çekmek amacıyla sorun çıkardığını belirten baba, ilerleyen yıllarda ise Thomas’ın giderek daha içine kapanık hale geldiğini söyledi.

Lise dönemine gelindiğinde öğretmenleriyle konuşmakta zorlanmaya başladığını anlatan Matthew Crooks, oğlunun üzerindeki akademik baskının da arttığını ifade etti.

ÜNİVERSİTE KONUSUNDA KENDİSİNE BASKI YAPIYORDU

Babasına göre Crooks, üniversiteye kabul edilmeme ihtimalinden ciddi biçimde endişe ediyor ve bu nedenle üniversite hazırlık derslerine yoğun biçimde çalışıyordu.

İlk SAT sınavında 1400 puan alan Crooks’un daha sonraki denemesinde puanını yaklaşık 1500’e çıkardığı belirtildi.

Crooks’un gelecekte ne yapmak istediği konusunda ise net bir planı olmadığı ifade edildi. Bir dönem orduda görev yapmayı düşündüğü ancak bu fikrin hiçbir zaman ciddi bir kariyer planına dönüşmediği aktarıldı.

FBI belgelerine göre Crooks’un silahlara olan ilgisi ergenlik yıllarında belirginleşmeye başladı.

Pandemi döneminde bir atış kulübüne gitmeye başlayan Crooks’un ilk dönemlerde atıcılık konusunda başarısız olduğu ancak yıllar içinde düzenli pratik yaparak becerisini geliştirdiği belirtildi.

Babası, oğlunun zamanla uzun mesafeli atışlar ve silah ekipmanları konusunda daha fazla bilgi edinmeye başladığını söyledi.

Crooks’un internet üzerinden silahlarla bağlantılı çeşitli parçalar ve ekipmanlar satın aldığı, ayrıca teknolojik cihazlar üretmeye ve elektronik sistemlerle uğraşmaya da ilgi duyduğu kaydedildi.

İNTERNET GİZLİLİĞİNE ÖZEL İLGİ

Belgelerde Crooks’un çevrimiçi gizliliğe de dikkat ettiği belirtildi.

İnternet alışverişlerinde zaman zaman takma isim kullandığı, çeşitli gizlilik araçlarından yararlandığı ve şifreli e-posta hizmetleri kullandığı aktarıldı.

Babasının ifadesine göre Crooks, hesaplarının veya kişisel bilgilerinin ele geçirilmesini önlemek konusunda takıntılı olmasa da belirgin ölçüde ihtiyatlı davranıyordu.

Teknolojiye meraklı olduğu belirtilen Crooks’un kendi bilgisayarını topladığı ve Raspberry Pi kullanarak güvenlik kamerası benzeri sistemler geliştirdiği de ifade edildi.

Yeni belgelerin dikkat çeken bölümlerinden biri de Crooks’un siyasi görüşlerine ilişkin ifadeler oldu.

FBI tarafından görüşülen kişilerden biri Crooks’u tarih ve siyasetle ilgilenen ancak konuları genellikle sakin ve mesafeli biçimde tartışan biri olarak tanımladı.

Babası ise oğlunun belirgin biçimde tek bir siyasi partiye bağlı olmadığını söyledi.

Crooks’un kendisini zaman zaman Cumhuriyetçi olarak tanımladığı ancak partinin tüm görüşlerini benimsemediği belirtildi. Sosyal devlet politikalarına ve “woke” olarak tanımladığı bazı yaklaşımlara karşı olduğu, buna karşın genel olarak politikacılarla alay eden ve farklı görüşleri tartışan bir tutum sergilediği kaydedildi.

Crooks’un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak 2021’de Demokratlara yakın bir siyasi oluşuma küçük miktarda bağış yaptığı daha önce de ortaya çıkmıştı.

Babası, oğlunun 2020 başkanlık seçiminin hileli olduğuna inanmadığını ve 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını karşısında şaşkınlık yaşadığını anlattı.

AİLE HÂLÂ “NEDEN?” SORUSUNA YANIT ARIYOR

Crooks’un lise yıllarında bilgisayar oyunlarına, özellikle askeri strateji ve birinci şahıs nişancı türündeki oyunlara ilgi duyduğu belirtildi. Savaş ve aksiyon temalı filmleri de takip ettiği aktarıldı.

Ancak ailesi, bu ilgi alanlarının hiçbirini saldırı öncesinde bir tehlike işareti olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Matthew Crooks, FBI görüşmesinde aile olarak oğlunun neden Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunduğunu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Baba Crooks, oğlunun saldırıdan önce ailesine herhangi bir olağan dışı davranış göstermediğini ve yaklaşan şiddet eylemine ilişkin fark edilebilir bir işaret vermediğini söyledi.