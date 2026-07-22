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Trump açıkladı: İran savaşında 18 ABD askeri öldü

Trump açıkladı: İran savaşında 18 ABD askeri öldü

22.07.2026 09:59:00
Güncellenme:
AA
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Trump açıkladı: İran savaşında 18 ABD askeri öldü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı.

Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştıran Trump, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü" ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

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