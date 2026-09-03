Trump, Carney'i hedef aldı: 'Kanada'nın ekonomisi çökecek, izleyin ve görün'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Carney'i hedef aldı.

ABD ile ticari anlaşmazlık yaşayan Kanada ekonomisinin çökebileceğini savunan Trump, kendisini "düşman" ilan eden Kanadalı liderlerin, siyasi açıdan "çok kötü" bir tercih yaptıklarını ve bundan zarar göreceklerini ileri sürdü.

Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin ABD ile yaşadığı gümrük anlaşmazlığına ilişkin son açıklamasında, müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirmişti.

Trump şunları yazdı:

"Başbakan Carney gibi Kanadalı siyasetçilerin Başkan Donald J. Trump'ı 'düşman' ilan etmesi, ekonomileri çökene kadar gayet iyi bir hamle olabilir; ancak çöktüğü anda bu durum siyasetleri açısından felakete yol açacaktır. Hem de bir Kanadalı siyasetçinin başına bugüne dek gelmiş her şeyden daha beter bir felakete. İzleyin ve görün!"