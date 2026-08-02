Trump: Demokratlar geri dönerse ABD'de de Ceuta'daki tablo yaşanır

ABD merkezli The Hill'in aktardığına göre Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesús Vivas, son 24 saat içinde Fas'tan yaklaşık 60 bin göçmenin kente giriş yaptığını, olaylarda ise 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trump, cuma günü Fox News muhabiri Jackie Heinrich'e verdiği röportajda yaşananları 'korkunç' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

Bu görüntüyü unutmayın. Üç yıl içinde yanlış taraf iktidara gelirse bizim başımıza gelecek olan da budur. Demokratlar kazanırsa iyi bir hayat yaşayamazsınız.

Trump ayrıca Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'da yaşanan ve on binlerce kaçak göçmenin ülkeye akın ettiği tablo, Joe Biden döneminde ABD'de de yaşandı. Demokratlar yeniden iktidara gelirse bu kez çok daha kötüsü yaşanacak," ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Beyaz Saray'ın göç politikalarının mimarlarından Stephen Miller da, göçmenlerin İspanya sınırını aşmasını gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Demokratları sert sözlerle hedef aldı.

Miller, "Demokratlar Biden dönemindeki dört yıl boyunca bunu her gün Amerika'ya yaptı," dedi.

Demokratların yeniden ulusal düzeyde iktidar yetkisi elde etmeleri halinde bunu 'çok daha büyük ölçekte' tekrarlayacağını öne süren Miller, "Demokratlar, evlerinizin istilacılar tarafından çiğnenmesini ve yağmalanmasını izleyecek, bundan da memnuniyet duyacak" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise cuma günü Ceuta'yı ziyaret ederek yaşananlardan insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Associated Press'e konuşan Sánchez, kaçakçıların çok sayıda genci kandırdığını belirterek, "Onları ya denizde ya da bu olayda olduğu gibi Ceuta sınırında ölüme sürüklüyorlar," dedi.

SEÇİMLERİN MERKEZİNDEKİ KONU

Göç politikası, Cumhuriyetçilerin 2024 seçim kampanyasında en fazla öne çıkardığı başlıklardan biri olmuştu. Donald Trump, seçim sürecinde yasa dışı göçle mücadeleyi sertleştirme sözü vermişti.

Trump yönetimi göreve geldikten sonra yüz binlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederken, göç yasalarının uygulanmasını güçlendirmek amacıyla çeşitli ABD kentlerine federal güvenlik güçleri konuşlandırdı.

Cumhuriyetçiler, bu politikanın yarattığı siyasi ivmeyi yaklaşan ara seçimlerde de sürdürmeyi hedefliyor.

Öte yandan, NPR'nin siyasi reklam verilerine ilişkin analizine göre Cumhuriyetçiler, göç konulu reklamlar için Demokratlardan daha fazla bütçe ayırıyor. Yılbaşından bu yana Cumhuriyetçi Parti ve bağlı kuruluşlar, göç meselesini işleyen veya bu konuya atıfta bulunan yaklaşık 300 siyasi reklamı ülke genelinde yayımladı.