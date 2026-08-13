Trump duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leavitt'in görevinden ayrılma kararını duyurdu.

Trump, "Beyaz Saray'ın harika sözcüsü ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocuklarıyla ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararını tamamen anlıyor ve saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.

Leavitt'in kendisine Kongre ara seçimlerinde yine danışmanlık yapacağını ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkinliğini sürdüreceğini aktaran Trump, "Karoline, bu makamın tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olmuştur. Harika bir iş çıkardığın için teşekkür ederim, Karoline" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana bu görevi sürdüren 28 yaşındaki Leavitt, "Beyaz Saray'ın en genç sözcülerinden biri" olarak kayıtlara geçti.