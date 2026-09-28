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Trump, Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' yaptı

Trump, Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' yaptı

28.09.2026 09:55:00
Güncellenme:
AA
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Trump, Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.
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Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

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