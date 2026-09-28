Trump, Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' yaptı

Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.