Trump’ın eski avukatı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile evlendi

Alina Habba ile Miller Holding CEO’su Turhan Mildon, New York’un simge otellerinden Waldorf Astoria’da dünyaevine girdi.

New York Post’un haberine göre tören, otelin dördüncü katındaki balo salonunda yapıldı. Salon pembe ve beyaz kiraz çiçekleri ile yüzlerce kırmızı gülle süslendi.

Haberde görüşlerine başvurulan bir etkinlik organizatörü, yalnızca balo salonu, müzik ve çiçekler için yapılan harcamanın 1 milyon doları bulabileceğini belirtti.

Konaklama ve otelin diğer alanlarının kullanım bedellerinin ise bu tutara dahil olmadığı aktarıldı. Çiftin düğünü yaklaşık üç ay içinde organize ettiği belirtildi.

ABD YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER KATILDI

Düğüne katılan isimler arasında FBI Direktörü Kash Patel ile ABD Başsavcısı Todd Blanche da yer aldı.

Trump’ın iletişim danışmanlarından Margo Martin’in de törene katıldığı, eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson’ın da davetliler arasında bulunduğu bildirildi.

Trump ise aynı saatlerde Tennessee’de bir Amerikan futbolu karşılaşmasını izlediği için düğüne katılmadı.

Habba ile Mildon, ilk kez nisan ayında Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği kapsamında birlikte görüntülenmişti.

İkili daha sonra 4 Temmuz kutlamalarında Washington’daki özel bir kulüpte de birlikte görülmüştü.

Habba’nın geçen hafta Florida’da Mildon ile görüntülendiği sırada büyük bir pırlanta nişan yüzüğü taktığı da basına yansımıştı.

Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, enerji, inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Miller Holding’in CEO’su olarak görev yapıyor. Şirketin temelleri 1967 yılında Mildon’un dedesi tarafından atıldı.

HABBA’NIN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

42 yaşındaki Habba için bu evlilik üçüncü oldu.

Habba, daha önce iş insanı Gregg Reuben ile evliydi. İlk eşi avukat Matthew Eyet ile evliliği ise 2019 yılında sona ermişti. Habba’nın iki çocuğu bulunuyor.