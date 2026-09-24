Trump'ın medya yasağına mahkemeden durdurma kararı

ABD'de bir federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın üç medya kuruluşuna yönelik yasağını geçici olarak durdurdu.

Haber kuruluşları, yasağın ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali olduğu gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme; CNN, MS NOW ile Politico'nun Beyaz Saray'a erişimine yeniden izin verilmesine hükmetti.

Geçici tebdir kararı 14 gün süreyle yürürlükte olacak. Mahkemenin bu sürede nihai kararını vermesi bekleniyor.

Trump, ağır suçlamalar ve keyfi bir kararla medya kuruluşları CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı.

Trump uzun süredir bu kuruluşları "yalan haber" yapmakla itham ediyordu, yakın zamanda ise hakkındaki olumsuz haberlerin "ülkeye zarar verdiğini" öne sürdü.