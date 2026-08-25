Trump'ın Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının ardından Şam'dan ilk açıklamalar

Şara, yaptığı açıklamada, “Suriye, acı dolu geçmişinin bir sayfasını kendi elleriyle yırtıyor; kalkınma, yeniden imar ve inşa dönemine doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi pazartesi günü Suriye’yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı. Böylece ABD’nin 47 yıldır yürürlükte tuttuğu ve Suriye üzerinde ağır ekonomik kısıtlamalara yol açan sınıflandırma sona ermiş oldu. Karar, Washington ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TARİHİ BİR GELİŞME

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD’nin kararını “tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Şeybani, “Bu adım, Suriyelilerin gerçekleştirdiği dönüşümün bir sonucudur ve yeni Suriye devletinin uluslararası güvenlik ve barışa bağlılığının göstergesidir” dedi.

Eski yönetimin politikalarının hiçbir zaman Suriye halkının tercihi olmadığını belirten Şeybani, bu uygulamaların “Suriye’ye ve ülkenin tarihine yakışmadığını” söyledi.

Şeybani ayrıca Suriye’nin, geçmişteki uluslararası izolasyonun etkilerini ortadan kaldırmak için şeffaflık temelinde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

BARRACK: İZOLASYONDAN ORTAKLIĞA

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise kararın, Suriye’nin “izolasyondan ortaklığa geçişinde kritik bir adım” olduğunu belirterek, Washington-Şam ilişkilerinde yeni bir dönemin önünü açtığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın da (HTŞ) “Küresel Terör Örgütü” sınıflandırılmasını kaldırdı.

Suriye, ABD tarafından 1979 yılında teröre destek veren ülkeler listesine alınmıştı. Söz konusu statü, uzun yıllar boyunca ülkeye yönelik ekonomik ve finansal kısıtlamaların yanı sıra yabancı yatırımların önündeki önemli engellerden biri olmuştu.