Trump’ın tartışmalı haritasına Küba’dan yanıt: ‘Bir daha asla sömürge olmayacağız’

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social hesabından paylaştığı ve Küba’yı ABD sınırları içinde gösteren haritanın ardından Washington’a sert mesajlar verdi.

Diaz-Canel, Küba’nın sömürgecilik geçmişini hatırlatarak ülkesinin yeniden herhangi bir gücün hakimiyeti altına girmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Diaz-Canel, açıklamasında Trump’ın paylaşımına doğrudan atıfta bulunmasa da, “Küba, iki imparatorluğun sömürgesi ve yeni sömürgesi olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bir daha asla hiçbir imparatorluğun sömürgesi ya da yeni sömürgesi olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Küba lideri, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği için verilen mücadelenin boşa gitmediğini belirterek, “Bağımsızlık, ulusal egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı için dökülen kan boşuna değildi. Bunları sonuna kadar savunacağız” dedi.

TRUMP’IN HARİTASINDA KÜBA DA ABD RENKLERİNDE

Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Küba’nın yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve İzlanda da ABD bayrağının renkleriyle gösterildi.

Paylaşım, Washington ile Havana arasında uzun süredir devam eden gerilimin daha da arttığı bir dönemde geldi.

Küba yaklaşık 400 yıl boyunca İspanya’nın sömürgesi olarak kaldı.

1898’deki İspanya-Amerika Savaşı’nın ardından ada ABD’nin askeri kontrolüne geçti. Küba, 1902’de cumhuriyet ilan edilmesine rağmen uzun yıllar boyunca Washington’ın yoğun siyasi ve ekonomik etkisi altında kaldı.

Bu dönem, Fidel Castro liderliğindeki Küba Devrimi’nin 1959’da başarıya ulaşmasıyla sona erdi.

ABD-KÜBA HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile Küba arasındaki ilişkiler, yılın başından bu yana yeniden sertleşti.

Trump yönetimi, Florida kıyılarına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Küba’nın ABD’nin “ulusal güvenliği açısından olağanüstü bir tehdit” oluşturduğunu savunuyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Küba üzerindeki kontrolü ele geçirmeye yönelik ifadeler kullanırken, Washington yönetimi de Havana’da yönetim değişikliği istediğini açık biçimde ortaya koydu.

ABD yönetiminin yılın başından itibaren Küba’ya yönelik petrol sevkiyatlarını fiilen engelleyen politikaları, yaklaşık 9,4 milyon nüfuslu ülkedeki ekonomik ve enerji krizini daha da ağırlaştırdı.