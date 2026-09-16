Trump'ın yardımcısını öptüğü fotoğraf ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süredir yakın çalışma ekibinde bulunan kişisel yardımcısı Natalie Harp hakkında sosyal medyada yayılan bir fotoğraf tartışma yarattı.

Görüntünün, Trump'ın hafta sonu İrlanda ziyareti sırasında County Clare'deki Doonbeg'de bulunan Trump International Golf Links & Hotel sahasında çekildiği öne sürüldü. Fotoğrafta Trump ile 35 yaşındaki Harp'ın öpüştüğü izlenimi oluşması, sosyal medyada ikili hakkında çeşitli söylentilerin ortaya atılmasına neden oldu.

Ancak görüntünün gerçekliğine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunuyor.

YAPAY ZEKA ŞÜPHESİ

Sosyal medya kullanıcıları, görüntüde yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflarda görülebilen bazı tutarsızlıklara dikkat çekti.

Kullanıcılardan biri, ikilinin herkesin görebileceği açık bir golf sahasında böyle görüntülenmesinin mantıklı olmadığını savunurken, başka bir kullanıcı Harp'ın golf sopasını tutan elinde altı parmak bulunduğunu ileri sürdü.

Habere göre bazı yapay zeka tespit araçları da görüntünün yapay olarak oluşturulmuş olabileceğine işaret ediyor.

Dolayısıyla sosyal medyada dolaşan fotoğrafın gerçek olduğuna ilişkin doğrulanmış bir kanıt bulunmazken, görüntünün yapay zeka kullanılarak üretilmiş veya değiştirilmiş olabileceği ihtimali öne çıkıyor.

NATALIE HARP KİMDİR?

Natalie Harp, 2022'de Trump'ın ekibine katıldı ve zaman içinde ABD Başkanı'nın yakın çalışma ekibindeki isimlerden biri haline geldi.

Trump'ın ihtiyaç duyduğu belge ve haber çıktılarını sürekli yanında taşıması nedeniyle çevresinde “kişisel yazıcı” olarak anılmaya başladı. Harp'ın Trump'a yönelik bağlılığı ise daha önce basına yansıyan kişisel mektupları nedeniyle gündeme gelmişti.

Harp, Trump'a duyduğu minnettarlığın geçmişini 2020 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde anlatmıştı. Kemik kanseri tedavisi gördüğünü belirten Harp, standart kemoterapilerin başarısız olmasının ardından deneysel tedavilere ulaşmasında Trump döneminde çıkarılan Right to Try Act yasasının önemli rol oynadığını söylemişti.

Harp konuşmasında Trump'a hitaben, “Bana deneysel tedavileri deneme hakkını siz verdiniz. Siz olmasaydınız bunların onaylanmasını beklerken ölmüş olurdum” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'A YAZDIĞI MEKTUPLAR

Harp ile Trump arasındaki çalışma ilişkisi, ağustos ayında bazı özel yazışmaların kamuoyuna yansımasıyla yeniden tartışılmıştı.

Habere göre Harp, 2023'te İskoçya'ya yapılan bir seyahatin ardından Trump'a gönderdiği mektupta, golf arabasının arkasından koşmasının kendisini zor durumda bırakmış olabileceğini düşünerek özür dilemişti.

New York Times'ın yayımladığı başka bir yazışmada ise Harp'ın yoğun çalışma temposunun günlük yaşamını etkilediğine ilişkin ifadeler yer aldı. Harp, Trump'a yazdığı mektupta, “Aramızda her şeyin her zaman yolunda olmasını istiyorum” dedikten sonra o hafta yemek yemeyi ve uyumayı dahi unuttuğunu ifade etmişti.

Mektubunu “Tüm kalbimle, Natalie” sözleriyle tamamladığı aktarıldı.

Harp'ın Trump'la birlikte İrlanda'ya gitmesi, görev ve çalışma düzeni açısından olağandışı bir durum olarak değerlendirilmiyor. İkilinin ziyaretten gerçek olduğu bilinen başka görüntüleri de bulunuyor. Ancak bu durum, sosyal medyada yayılan öpüşme fotoğrafının gerçek olduğunu kanıtlamıyor.

Haberi yayımlayan LADbible, görüntü ve iddialarla ilgili yorum almak üzere Beyaz Saray'a başvurduğunu bildirdi.