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Trump'ın yeni gündemi: 'Yapay zeka ismi değiştirilsin' dedi, anket başlattı

Trump'ın yeni gündemi: 'Yapay zeka ismi değiştirilsin' dedi, anket başlattı

20.09.2026 08:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trump'ın yeni gündemi: 'Yapay zeka ismi değiştirilsin' dedi, anket başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka kavramının mevcut adının “yanlış ve yetersiz” olduğunu savunarak üç farklı isim önerdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Üstün Zeka”, “Aşırı Zeka” ve “Süper Zeka” seçenekleriyle anket açarak kullanıcıların oy vermesini istedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, ‘yapay zeka’ isminin değiştirilmesini önerdi.

Donald Trump, sanal medya hesabından yapay zekayla ilgili paylaşımda bulundu.

Trump, “Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu yeni olgu için çok daha zarif ve isabetli tanımlamalar; ‘Superior Intelligence (Üstün Zeka)’ , ‘Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)’ ve ‘Supreme Intelligence (Süper Zeka)’ olabilir"dedi.

TRUMP "ANKET" AÇTI

Trump, "Bu bir ankettir; herkesin oy kullanmasından memnuniyet duyarım! Sizce, giderek büyüyen bu ‘Devrim’ için en iyi isim hangisi?” açıklamasında bulundu.

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