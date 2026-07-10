Trump: İran'a ateşkesin kesin olarak bittiğini ilettik

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin kesin olarak sona erdiğini Tahran yönetimine ilettiklerini duyurdu.

Sosyal paylaşım platformu Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti bizden görüşmeleri sürdürmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi" ifadelerini kullandı."

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

ABD merkezli CNN televizyonunun aktardığına göre Trump, Washington’ın Tahran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini yinelemişti.

Olası bir ABD saldırısının büyük kapsamlı olabileceğine işaret eden Trump, bu saldırıların elektrik ve su santrallerini hedef alabileceğini, gerekirse Hark Adası’nın kontrolünü ele geçirmeyi de kapsayabileceğini belirtti.

Trump ayrıca NATO Zirvesi'nde de "ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sert eleştiriler yönelttikten sonra "Ateşkes bence bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı" demişti.